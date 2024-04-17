Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Кокшетау вручили ключи семьям, пострадавшим от паводков

В Кокшетау вручили ключи семьям пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 20:04 Фото: акимат Акмолинской области
В административном центре Акмолинской области – городе Кокшетау – ситуация с наводнением полностью стабилизирована, местные исполнительные органы продолжают работы, направленные на ликвидацию последствий паводка.

Администрация области и города начала выдавать квартиры гражданам, пострадавшим от паводка. Двум семьям ключи от квартир в торжественной обстановке вручил аким области Марат Ахметжанов.

"Вы первые, кто получает квартиры после случившихся событий, поздравляю с новосельем, самое главное – обеспечить условия детям. Я видел дома, где вы жили прежде, на тот момент были сложные времена, сейчас ситуация налаживается, специальная комиссия ведет работу по выявлению непригодных для проживания домов, чтобы их хозяева могли получить другое жилье. Пусть новые квартиры принесут новоиспеченным хозяевам только радость и благополучие! Всем пострадавшим будет оказана помощь со стороны государства, никто не останется на улице. Положено начало, будем оказывать помощь всем, не только кокшетаусцам, но и всем жителям области, невзирая, был объявлен режим ЧС в их регионах или нет. В Кокшетау еще есть жильцы улиц Вернадского, Жагалау, все вопросы по последствиям паводков будут решены", – акцентировал Марат Ахметжанов.
В Кокшетау вручили ключи семьям пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 20:04

Фото: акимат Акмолинской области

В центре Кокшетау по улице Абая трехкомнатную квартиру со свежим ремонтом, мебелью и бытовой техникой получила многодетная мать Сауле Капарова.

"Наш дом затопило в конце марта, сегодня мне подарили жилье, теперь мы будем жить счастливо и комфортно с детьми, все отлично у нас. Нашли квартиру в прежнем районе для удобства детей, чтобы они могли продолжить ходить в свою школу. Это колоссальная поддержка со стороны руководства области и города, благодаря этому у детей появилась уверенность. Президенту, администрации области и города и всем, кто мне помогал, выражаю огромную благодарность", – сказала Сауле Капарова.

Новоиспеченные хозяева двухкомнатной квартиры по улице Ауельбекова Никулины сами выбрали новое жилье. Как признается Татьяна, ее полностью устраивает квартира, а самое главное, семье было предоставлено право выбора, в каком районе и на каком этаже.

В Кокшетау вручили ключи семьям пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 20:04

Фото: акимат Акмолинской области

"Мы проживали в доме Вернадского, 72 11 лет, после потопа нам временно выделили комнату. Сегодня нам даже не верится, что спать будем на новой, сухой и чистой постели в собственной квартире, она меблированная, со всеми условиями. Это первая квартира, которую мы с супругом смотрели, и мы на ней остановились сразу, очень она нам понравилась. Мы не ожидали, что так быстро получим ее, до сих пор не верю своему счастью", – делится Татьяна Андреевна.

Как сообщили в областном акимате, по поручению главы государства в Акмолинской области оказывается вся необходимая поддержка пострадавшим и приняты все необходимые меры по восстановлению имущества граждан.

Работа по возмещению и ликвидации ущерба в регионе будет продолжена в рамках действующего законодательства о жилищных отношениях. Вчера 174 семьи областного центра получили единовременную выплату на общую сумму более 65 млн тенге. Также комиссией по оценке и возмещению материального ущерба вынесено решение компенсировать материальный ущерб в размере более 8 млн тенге 12 семьям.

Кроме того, специальная комиссия в настоящее время проводит техническое обследование пригодности жилья для дальнейшего проживания.

Читайте также

Ребенка эвакуировали на лодке в больницу из отрезанного от мира села
Ребенка эвакуировали на лодке в больницу из отрезанного от мира села
Пострадавшие от паводков казахстанцы могут подать заявку на получение помощи через смартфон
Подать заявку на получение помощи пострадавшие от паводков могут через смартфон
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 18-20 апреля рассказали синоптики
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 18-20 апреля рассказали синоптики
Айсулу Омарова
Акмолинская область Паводки-2024 2024 год Хорошие новости
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстан, водитель, алкогольное опьянение
Казахстанцы просят смягчить наказание за пьяное вождение: что ответили в МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: