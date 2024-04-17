В Кокшетау вручили ключи семьям, пострадавшим от паводков

В административном центре Акмолинской области – городе Кокшетау – ситуация с наводнением полностью стабилизирована, местные исполнительные органы продолжают работы, направленные на ликвидацию последствий паводка.

Администрация области и города начала выдавать квартиры гражданам, пострадавшим от паводка. Двум семьям ключи от квартир в торжественной обстановке вручил аким области Марат Ахметжанов.

"Вы первые, кто получает квартиры после случившихся событий, поздравляю с новосельем, самое главное – обеспечить условия детям. Я видел дома, где вы жили прежде, на тот момент были сложные времена, сейчас ситуация налаживается, специальная комиссия ведет работу по выявлению непригодных для проживания домов, чтобы их хозяева могли получить другое жилье. Пусть новые квартиры принесут новоиспеченным хозяевам только радость и благополучие! Всем пострадавшим будет оказана помощь со стороны государства, никто не останется на улице. Положено начало, будем оказывать помощь всем, не только кокшетаусцам, но и всем жителям области, невзирая, был объявлен режим ЧС в их регионах или нет. В Кокшетау еще есть жильцы улиц Вернадского, Жагалау, все вопросы по последствиям паводков будут решены", – акцентировал Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

В центре Кокшетау по улице Абая трехкомнатную квартиру со свежим ремонтом, мебелью и бытовой техникой получила многодетная мать Сауле Капарова.

"Наш дом затопило в конце марта, сегодня мне подарили жилье, теперь мы будем жить счастливо и комфортно с детьми, все отлично у нас. Нашли квартиру в прежнем районе для удобства детей, чтобы они могли продолжить ходить в свою школу. Это колоссальная поддержка со стороны руководства области и города, благодаря этому у детей появилась уверенность. Президенту, администрации области и города и всем, кто мне помогал, выражаю огромную благодарность", – сказала Сауле Капарова.

Новоиспеченные хозяева двухкомнатной квартиры по улице Ауельбекова Никулины сами выбрали новое жилье. Как признается Татьяна, ее полностью устраивает квартира, а самое главное, семье было предоставлено право выбора, в каком районе и на каком этаже.

Фото: акимат Акмолинской области

"Мы проживали в доме Вернадского, 72 11 лет, после потопа нам временно выделили комнату. Сегодня нам даже не верится, что спать будем на новой, сухой и чистой постели в собственной квартире, она меблированная, со всеми условиями. Это первая квартира, которую мы с супругом смотрели, и мы на ней остановились сразу, очень она нам понравилась. Мы не ожидали, что так быстро получим ее, до сих пор не верю своему счастью", – делится Татьяна Андреевна.

Как сообщили в областном акимате, по поручению главы государства в Акмолинской области оказывается вся необходимая поддержка пострадавшим и приняты все необходимые меры по восстановлению имущества граждан.

Работа по возмещению и ликвидации ущерба в регионе будет продолжена в рамках действующего законодательства о жилищных отношениях. Вчера 174 семьи областного центра получили единовременную выплату на общую сумму более 65 млн тенге. Также комиссией по оценке и возмещению материального ущерба вынесено решение компенсировать материальный ущерб в размере более 8 млн тенге 12 семьям.

Кроме того, специальная комиссия в настоящее время проводит техническое обследование пригодности жилья для дальнейшего проживания.