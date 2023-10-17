Подъемные до 5 млн тенге выплачивают молодым сельским врачам в Карагандинской области

В Карагандинской области нашли еще один способ решения проблемы дефицита медицинских кадров: приехавшим на работу в районные больницы и сельские амбулатории молодым специалистам выплачивают подъемные от 1,5 до 5 миллионов тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области, на видеоконференции "Проблемы дефицита кадров в сфере сельского здравоохранения" с участием депутатов мажилиса регион поделился своим опытом.



"Обеспеченность сел врачами на 10 тысяч населения составляет 15,8 %, средними медицинскими работниками – 62,5 %. Имеется дефицит. Для решения этой проблемы в этом году впервые внедрена социальная поддержка всех медработников, привлекаемых в сельские населенные пункты. Им выплачены подъёмные пособия от 1,5 до 5 млн тенге. Мы сделали градацию. Самые востребованные, а это у нас врачи общей практики, терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, получили по 5 млн тенге. Узкие специалисты – по 3 млн тенге, акушеры и фармацевты – по 1,5 млн тенге". Глава Управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Толегенова

По ее словам, в этом году сельские медицинские организации трудоустроились 47 молодых специалистов. Между тем отмечается, что сохраняется нехватка средних медработников – медсестер, фельдшеров и акушеров.

Еще одна мера социальной поддержки – обеспечение медработников жильем.

"В районах ремонтируют здания под дома медиков. В этом году молодые специалисты получили 34 квартиры в Актогайском, Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах. Ремонт домов медиков продолжается в селе Доскей Бухар-Жырауского района и в селе Аксу-Аюлы Шетского района. На следующий год запланирован капитальный ремонт с реконструкцией дома медиков в Нуринском районе", – сообщили в ходе видеоконференции.

Участники встречи внесли ряд предложений и рекомендаций по вопросу обеспечения сельских больниц медкадрами. Все инициативы будут рассмотрены и детально обсуждены на уровне правительства, заверили мажилисмены.