Как привлекают молодых врачей в села Карагандинской области

В сельские организации здравоохранения в 2023 году на работу приехал 61 молодой специалист, все они получили подъемные и решен вопрос с жильем, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году размер подъемных увеличился до 5 млн тенге. В этом году сумма еще вырастет – до 8,5 млн тенге.



Насколько программа "С дипломом – в село!" помогает снизить дефицит врачей, рассказали в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района. Руководителя ЦРБ Данияр Кожабаев сообщил, что в прошлом году приехали восемь молодых специалистов. По его словам, решился вопрос с нехваткой акушеров-гинекологов. Кроме того, дополнительно приняли врачей общей практики и акушерок.



"Я сам в конце 90-х приехал сюда на работу из города. В наше время таких программ не было. Сейчас для молодых специалистов хороший социальный пакет, и это стимул, чтобы приезжать работать в село. В больнице обновляется материально-техническая база, получаем современное оборудование. Но кадров не хватает, поэтому программа очень нужная. Необходимость в узких специалистах еще есть: в частности, нужен эндокринолог, врач УЗИ". Данияр Кожабаев





Фото: gov.kz

Прибывшие молодые специалисты получили подъемные из нескольких источников: от больницы, из районного и областного бюджетов. Их обеспечили жильем. У районной больницы есть свой дом медиков на четыре семьи: благоустроенный, с центральным отоплением, квартиры со всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Некоторые по желанию заселились туда. Другим предоставили арендное жилье.



Акушер-гинеколог Акбота Кожамкулова после окончания резидентуры приехала в Ботакару вместе с мужем и двумя детьми-школьниками. Она уроженка Жезказганского региона, десять лет отучилась в Карагандинском медицинском университете.





Фото: gov.kz





"Конечно, был выбор, куда пойти работать. Спрос на акушеров-гинекологов есть везде, специальность востребованная. Здесь предложили хорошие условия. Ничуть не жалею, что не осталась в городе. Все удобно, никаких тревог насчет жилья, все условия созданы. Мы просто приехали сюда с вещами, заселились в готовую квартиру, и на следующий день вышла на работу. Детей сразу же устроили в школу. Все близко: дом, работа, школа. Коллектив хороший, все нравится. Работая на селе, получаешь хороший профессиональный опыт. На повышение квалификации ездила в областную больницу". Акбота Кожамкулова





Фото: gov.kz





Врач общей практики Ахрор Усманов переехал в Карагандинскую область из Южного Казахстана. Он окончил Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави. Представители региона приезжали в вуз, чтобы пригласить выпускников на работу. Предложенные условия понравились, и на месте все обещанное выполнили.



Программа по стимулированию молодых медицинских специалистов, желающих работать в сельской местности, продолжается. В конечном счете это направлено на повышение доступности медицинской помощи.

Фото: gov.kz



