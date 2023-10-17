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В Караганде построили площадку для паралимпийской игры бочча

В Караганде построили площадку для паралимпийской игры бочча Фото: gov.kz
В Карагандинской области создают условия для занятия спортом людям с ограниченными возможностями. В областном центре на территории легкоатлетического манежа им. К. Нуржанова оборудовали специальную площадку для паралимпийской игры бочча, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот вид спорта доступен детям и взрослым с самыми тяжелыми формами ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. В Караганде бочча развивается третий год. Игрой профессионально занимаются 30 особенных спортсменов.

Новое поле для игры имеет специальное покрытие. Территория позволяет проводить одновременно занятия у двух групп. Особенные спортсмены смогут здесь тренироваться и готовиться к соревнованиям.

"Бочча дает возможность особенным детям развиваться. За три года мы добились хороших результатов. Недавно возили на соревнования в Павлодар 5 детей-спортсменов. Все выиграли медали разного достоинства. В итоге команда заняла первое место. Сейчас готовимся к Кубку Казахстана. Кстати, впервые спортсменка от нашей области будет представлять республику на международных соревнованиях в Греции".Глава Федерации бочча, соучредитель ОФ "Батыл журек" Гаухар Акижанова
В Караганде построили площадку для паралимпийской игры бочча

Фото: gov.kz

Девятилетний Саша Лях занимается бочча со дня открытия секции. Последнее спортивное достижение – золото на соревнованиях в Павлодаре.

"Благодаря занятиям бочча у сына хорошо начали работать руки. Также игра положительно сказывается на мышлении. Мы уже три раза были на соревнованиях в Астане, везде Саша был первым. Хорошо, что появилась новая площадка. На свежем воздухе для детей играть намного лучше, чем в помещении", – говорит Татьяна Лях, мама особенного спортсмена.

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