В Астане построят центр для паралимпийской игры бочча

Вице-президент казахстанской федерации бочча Аскар Хорошаш 31 мая на брифинге в СЦК рассказал, что в Астане постоят специализированный центр для инклюзивных видов спорта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, на сегодняшний день предварительно определен земельный участок в Астане и начата работа по созданию проектно-сметной документации на центр бочча.

"Это будет специализированный центр, в котором будут развиваться инклюзивные, адаптивные виды спорта. Прежде всего, бочча, но будут и другие – волейбол на колясках, голбол и так далее", – озвучил Аскар Хорошаш.

Он отметил, что казахстанцы уже выезжали в Бангкок на учебно-тренировочные сборы, где смогли посмотреть на лучшие мировые практики подобных центров.

"Там есть специализированный центр бочча. Посмотрели все преимущества этого центра. Недавно побывав в Финляндии, мы также некоторые архитектурно-планировочные решения для себя взяли. Уже исходя из нашего климата и географии. Поэтому надеемся, что в ближайшее время у нас появятся проекты и потом будет построен сам центр", – дополнил вице-президент Казахстанской федерации бочча.

Также Аскар Хорошаш напомнил, что бочча – спорт, предназначенный для самых разных категорий населения.

"Этим видом спорта, прежде всего, занимаются люди с нарушением опорно-двигательного аппарата: это и врожденные патологии, как детский церебральный паралич, и приобретенные нарушения после тяжелых травм, когда люди теряют способность к полноценному движению, когда встает вопрос реабилитации, социализации, максимального включения граждан в активный образ жизни", – резюмировал он.

11 декабря 2023 года прошел первый Кубок Казахстана по бочча в Астане.