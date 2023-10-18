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Редкое явление природы: в Актобе в середине октября зацвела сирень

Редкое явление природы: в Актобе в середине октября зацвела сирень Фото: pixabay
Жительница Актобе увидела распускающиеся почки на кустах сирени во дворе своего дома. И это в середине октября

По информации "Хабар 24" сирень во дворе посадили 15 лет назад. За это время кустарники никогда не цвели осенью. А на днях на одном из кустов появились цветы.

Обычно сирень цветёт только раз в году – в мае-июне. К слову, редкое явление природы порадовало и пчёл, облюбовавших кустарник.

 "Когда пригляделись, увидели, что почки сирени прямо распускаться стали. Я думаю, знак какой-то хороший, что будет тепло, наверное, и осень нескоро наступит", - жительница Актобе Сауле Тажина.


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