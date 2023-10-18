В Кокшетау проведут ремонт уличного освещения и установят еще 1000 светильников

О ремонте уличного освещения в Кокшетау заявили в пресс-службе города.

В настоящее время подрядной организацией ТОО "БУКА" завершены работы по капитальному ремонту 19 кабельных линий, 15 трансформаторных подстанций.

"До конца года запланировано завершить работы по текущему ремонту уличного освещения по улицам Сулейменова, Осипенко, Абулкасымова, Жунусова, Калинина, микрорайонов Бирлик и Застанционный. Проведена работа по установке кронштейнов со светильниками освещения улиц Абулкасымова и Жунусова. Одновременно с этим в рамках экономии идут работы по установке опор освещения по улицам Байтурсынова и Тлеулина". Пресс-секретарь акима Кокшетау Махаббат Самрат

По информации спикера, ряд улиц уже имеет установленные световые конструкции, к примеру, на улицах Абулкасымова от Темирбекова до Момышулы установлены 12 опор, 520 метров 12 фонарей.

На Жунусова от улицы 8 Марта до торгового дома Моя семья сделали 39 опор протяженностью 1350 метров, 68 фонарей. На территории улицы Абулкасымова от Темирбекова до Есенберлина уже работают 16 опор длиною 840 метров,16 фонарей.

Акимат города Кокшетау изучает жалобы и просьбы горожан, на основании их обращений установлена 151 световая мачта на внутриквартальных территориях. В рамках дополнительного соглашения будут проведены дополнительные работы по установке мачт.

Сообщается, что одновременно для их установки по улично-дорожной сети города приобретены 1000 светильников, которые на сегодняшний устанавливаются.

Работы планируют завершить до конца октября 2023 года.

Алма Байгужина