#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

Уличное освещение в Алматы обновляют по новым стандартам

Зима в Алматы, снег в Алматы, дорога, дороги, машины, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 15:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о ходе работ по модернизации уличного освещения в городе. По его словам, до конца года планируется полностью закрыть 1189 темных участков и установить более 12 тысяч светильников, передает корреспондент Zakon.kz

Журналисты уточнили, удается ли на сегодняшний день выполнить взятые обязательства по уличному освещению, на каком этапе сейчас находится эта работа и в какие сроки планируется ее завершение.

"Вопрос освещения города актуален на сегодняшний день. Вы знаете, по нему было и замечание главы государства. Сейчас мы подходим к этому вопросу комплексно. Во-первых, мы полностью обновляем инфраструктуру освещения: уличное, в том числе дворовое и тротуарное. Сейчас мы определили порядка 1189 темных участков, где вообще отсутствует освещение. До конца года мы полностью, на 100%, покроем эти участки. Там будет установлено более 12 тысяч светильников. Плюс второе направление – это замена светильников на магистральных улицах. Даже если вы посмотрите, в центральных частях города светильники вроде есть, они горят, но освещение очень слабое", – озвучил Дархан Сатыбалды.

Он отметил, что проведенные инструментальные замеры показали несоответствие уровня освещения установленным стандартам.

"Поэтому сейчас мы заменяем их на качественные светильники, в том числе на магистральных улицах. На сегодняшний день заменено более 4500 светильников, и эта работа продолжается. Охват составляет порядка 80 улиц. Далее, как вы могли заметить, из-за крон деревьев, веток и листвы освещенность снижается, так как они перекрывают свет. Поэтому мы начали устанавливать четырехметровые кронштейны, чтобы освещение выходило на середину улицы и не перекрывалось ветками деревьев", – сказал аким города.

По его словам, третьим приоритетным направлением стало развитие тротуарного освещения.

"Мы установили порядка 4000 светильников. Если вы заметили, ранее в городе тротуары практически нигде не были освещены, сейчас же мы поэтапно решаем этот вопрос. Все эти работы находятся на контроле и будут продолжаться. Работа перейдет и на следующий год – в течение 2026 года. Помимо этого, в городе реализуется декоративно-архитектурное освещение объектов, жилых комплексов и коммерческих зданий. Определено порядка 400 таких объектов, по которым еженедельно предоставляется отчет. На сегодняшний день более 200 объектов уже охвачены", – заявил Дархан Сатыбалды.

Ранее Сатыбалды рассказал о развитии сферы общественного транспорта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
55 км новых велодорожек появится в Алматы
15:14, Сегодня
55 км новых велодорожек появится в Алматы
Названа среднемесячная зарплата алматинцев
15:19, Сегодня
Названа среднемесячная зарплата алматинцев
В Алматы значительно сократят дефицит ученических мест в школах
15:33, Сегодня
В Алматы значительно сократят дефицит ученических мест в школах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: