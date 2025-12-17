Уличное освещение в Алматы обновляют по новым стандартам

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о ходе работ по модернизации уличного освещения в городе. По его словам, до конца года планируется полностью закрыть 1189 темных участков и установить более 12 тысяч светильников, передает корреспондент Zakon.kz

Журналисты уточнили, удается ли на сегодняшний день выполнить взятые обязательства по уличному освещению, на каком этапе сейчас находится эта работа и в какие сроки планируется ее завершение. "Вопрос освещения города актуален на сегодняшний день. Вы знаете, по нему было и замечание главы государства. Сейчас мы подходим к этому вопросу комплексно. Во-первых, мы полностью обновляем инфраструктуру освещения: уличное, в том числе дворовое и тротуарное. Сейчас мы определили порядка 1189 темных участков, где вообще отсутствует освещение. До конца года мы полностью, на 100%, покроем эти участки. Там будет установлено более 12 тысяч светильников. Плюс второе направление – это замена светильников на магистральных улицах. Даже если вы посмотрите, в центральных частях города светильники вроде есть, они горят, но освещение очень слабое", – озвучил Дархан Сатыбалды. Он отметил, что проведенные инструментальные замеры показали несоответствие уровня освещения установленным стандартам. "Поэтому сейчас мы заменяем их на качественные светильники, в том числе на магистральных улицах. На сегодняшний день заменено более 4500 светильников, и эта работа продолжается. Охват составляет порядка 80 улиц. Далее, как вы могли заметить, из-за крон деревьев, веток и листвы освещенность снижается, так как они перекрывают свет. Поэтому мы начали устанавливать четырехметровые кронштейны, чтобы освещение выходило на середину улицы и не перекрывалось ветками деревьев", – сказал аким города. По его словам, третьим приоритетным направлением стало развитие тротуарного освещения. "Мы установили порядка 4000 светильников. Если вы заметили, ранее в городе тротуары практически нигде не были освещены, сейчас же мы поэтапно решаем этот вопрос. Все эти работы находятся на контроле и будут продолжаться. Работа перейдет и на следующий год – в течение 2026 года. Помимо этого, в городе реализуется декоративно-архитектурное освещение объектов, жилых комплексов и коммерческих зданий. Определено порядка 400 таких объектов, по которым еженедельно предоставляется отчет. На сегодняшний день более 200 объектов уже охвачены", – заявил Дархан Сатыбалды. Ранее Сатыбалды рассказал о развитии сферы общественного транспорта.

