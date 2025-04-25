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Общество

Сколько школ построят до конца 2025 года по проекту "Комфортная школа"

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 08:33 Фото: Zakon.kz
Стало известно, какое количество школ осталось построить до конца текущего года в рамках активной реализации Национального проекта "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

По поручению президента Токаева до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 112 школ на 206 тыс. ученических мест. Из них 45% будут расположены в сельской местности, передает пресс-служба Министерства просвещения страны.

"Всего же в рамках нацпроекта "Комфортная школа" предусмотрено строительство 217 школ нового формата на 460 тыс. ученических мест", – говорится в сообщении.

Между тем школьники Казахстана изобилуют успехами: старшеклассника из Шымкента пригласили 50 вузов мира, а продвинутые ученики из Тараза ищут инвестора для "умного" протеза людям с инвалидностью.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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