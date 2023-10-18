Жители аварийного жилья получили новые квартиры в Астане

В 2023 году в столице из 18 аварийных домов переселили жителей 327 квартир. Накануне Дня Республики новоселы поделились своей радостью и рассказали, как им живется в новых квартирах.

По данным официального сайта акимата Астаны, в 2023 году проведено переселение жителей 18 аварийных домов на 327 квартир. До конца текущего года планируется переселить жителей еще двух аварийных домов на 43 квартиры.

Фото: gov.kz

Одна из обладателей новой квартиры, астанчанка Татьяна Копнова, вспоминает, что раньше ютилась на 13 квадратных метрах. Сейчас ее жилплощадь выросла более чем в два раза.

"Мы жили в общежитии, у меня было 13 квадратов. И я получила новое жилье. Мы даже не знали, что так можно жить. Мы бы себе не смогли позволить купить эту квартиру самим. Я люблю свою квартиру, мы, когда зашли сюда, она уже была с ремонтом. Поздравляю всех с Днем Республики, желаю вам верить в чудо, и оно у вас произойдет. У меня чудо произошло, я получила квартиру, я о таком даже не мечтала", – поделилась радостью жительница столицы.

Фото: gov.kz

В числе новоселов и астанчанка Айгуль Кульбаева. Раньше они с супругом и четверо детей ютились на 18 квадратных метрах.