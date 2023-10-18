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Жители аварийного жилья получили новые квартиры в Астане

Жители аварийного жилья получили новые квартиры в Астане Фото: gov.kz
В 2023 году в столице из 18 аварийных домов переселили жителей 327 квартир. Накануне Дня Республики новоселы поделились своей радостью и рассказали, как им живется в новых квартирах.

По данным официального сайта акимата Астаны, в 2023 году проведено переселение жителей 18 аварийных домов на 327 квартир. До конца текущего года планируется переселить жителей еще двух аварийных домов на 43 квартиры.

Жители аварийного жилья получили новые квартиры в Астане

Фото: gov.kz

Одна из обладателей новой квартиры, астанчанка Татьяна Копнова, вспоминает, что раньше ютилась на 13 квадратных метрах. Сейчас ее жилплощадь выросла более чем в два раза.

"Мы жили в общежитии, у меня было 13 квадратов. И я получила новое жилье. Мы даже не знали, что так можно жить. Мы бы себе не смогли позволить купить эту квартиру самим. Я люблю свою квартиру, мы, когда зашли сюда, она уже была с ремонтом. Поздравляю всех с Днем Республики, желаю вам верить в чудо, и оно у вас произойдет. У меня чудо произошло, я получила квартиру, я о таком даже не мечтала", – поделилась радостью жительница столицы.
Жители аварийного жилья получили новые квартиры в Астане

Фото: gov.kz

В числе новоселов и астанчанка Айгуль Кульбаева. Раньше они с супругом и четверо детей ютились на 18 квадратных метрах.

"У нас такая радость, мы переехали в новую квартиру. Новоселье отмечали большой семьей, с родственниками, друзьями. Все за нас радуются. Сколько лет жили в пятиэтажке по улице Дукенулы коридорного типа, на этаже было 40 комнат. Вшестером жили на 18 квадратах. Благодарность безграничная за эту помощь. От всей души поздравляю казахстанцев с Днем Республики, желаю мира и процветания, счастья всем".Айгуль Кульбаева

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