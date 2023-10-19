Краснокнижных архаров стало больше на западе Казахстана
Фото: flickr
За последние три года численность архаров в Мангистау выросла на 18 процентов. Если в 2021 году их было 861, то в 2023 – насчитывается уже 1059 голов, сообщает Zakon.kz.
Парнокопытное млекопитающее занесено в Красную книгу Казахстана. Учет этих животных провели в Мангистау с 5 по 11 октября. "Перепись" обитателей заповедников показала положительную динамику, пишет "Лада".
"Очередной учет архара зафиксировал положительную динамику роста численности этих животных. И это отрадно, учитывая, что они находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. В этом году были созданы 42 искусственных родника, которые используются обитателями заказника для водопоя. Для животных установили удобные подставки, колодцы ограждены", – рассказали сотрудники регионального природного парка "Кызылсай".
В марте 2023 года специалисты самого молодого заповедника в Казахстане опубликовали на странице в Instagram видео с архарами и степной кошкой.
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