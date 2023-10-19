Краснокнижных архаров стало больше на западе Казахстана

Фото: flickr

За последние три года численность архаров в Мангистау выросла на 18 процентов. Если в 2021 году их было 861, то в 2023 – насчитывается уже 1059 голов, сообщает Zakon.kz.

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