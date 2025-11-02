Краснокнижный архар попал в фотоловушку в Карагандинской области
В объектив фотоловушки нацпарка в Карагандинской области попал редкий обитатель казахстанской степи – архар, занесенный в Красную книгу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Кадры опубликовал филиал "Белодымовский" государственного нацпарка "Буйратау".
"На кадре он спокойно стоит среди природы, будто чувствует себя полноправным хозяином этих мест", – говорится в посте.
Фотоматериалы предоставлены охотоведом филиала Ковальчуком Т.Г.
Ранее Комитет лесного хозяйства поделился уникальными кадрами редких животных.
