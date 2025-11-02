#Народный юрист
События

Краснокнижный архар попал в фотоловушку в Карагандинской области

архар, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 15:16 Фото: скриншот видео
В объектив фотоловушки нацпарка в Карагандинской области попал редкий обитатель казахстанской степи – архар, занесенный в Красную книгу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Кадры опубликовал филиал "Белодымовский" государственного нацпарка "Буйратау".

"На кадре он спокойно стоит среди природы, будто чувствует себя полноправным хозяином этих мест", – говорится в посте.

Фотоматериалы предоставлены охотоведом филиала Ковальчуком Т.Г.

Ранее Комитет лесного хозяйства поделился уникальными кадрами редких животных.

Айсулу Омарова
