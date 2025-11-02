Краснокнижный архар попал в фотоловушку в Карагандинской области

Фото: скриншот видео

В объектив фотоловушки нацпарка в Карагандинской области попал редкий обитатель казахстанской степи – архар, занесенный в Красную книгу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Кадры опубликовал филиал "Белодымовский" государственного нацпарка "Буйратау". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бұйратау Мұтп (@buiratau_mutp_rmm) "На кадре он спокойно стоит среди природы, будто чувствует себя полноправным хозяином этих мест", – говорится в посте. Фотоматериалы предоставлены охотоведом филиала Ковальчуком Т.Г. Ранее Комитет лесного хозяйства поделился уникальными кадрами редких животных.



