В Кыргызстане трое детей умерли от кори

В Кыргызстане растет число заболевших корью растет. С начала 2023 года зарегистрировали более 3 тысяч заболевших, большинство из них – дети до 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Самые высокие показатели заболеваемости в Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях. С сентября ухудшается ситуация в Джалал-Абадской области, сообщает 24.kg.



С начала года зарегистрировали три летальных исхода. Скончались дети в возрасте 1 года, 3 и 13 лет.

В Республиканском центре иммунопрофилактики отметили, что погибшие не были вакцинированы. По данным центра, более 85% заболевших не привиты.

В связи с ростом заболеваемости в республике продолжают дополнительную иммунизацию против кори и краснухи. Она началась 18 сентября в районах с самой активной циркуляцией вируса, – в Бишкеке и Оше, Ошской и Чуйской областях. Вакцины получили более 460 тысяч детей (74% из целевой группы).

Вакцинацию проводят независимо от прививочного статуса или перенесенного ранее заболевания корью и краснухой среди детей в возрасте от девяти месяцев до семи лет включительно.

