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В Кыргызстане трое детей умерли от кори

доктор Фото: pixabay
В Кыргызстане растет число заболевших корью растет. С начала 2023 года зарегистрировали более 3 тысяч заболевших, большинство из них – дети до 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Самые высокие показатели заболеваемости в Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях. С сентября ухудшается ситуация в Джалал-Абадской области, сообщает 24.kg.

С начала года зарегистрировали три летальных исхода. Скончались дети в возрасте 1 года, 3 и 13 лет.

В Республиканском центре иммунопрофилактики отметили, что погибшие не были вакцинированы. По данным центра, более 85% заболевших не привиты.

В связи с ростом заболеваемости в республике продолжают дополнительную иммунизацию против кори и краснухи. Она началась 18 сентября в районах с самой активной циркуляцией вируса, – в Бишкеке и Оше, Ошской и Чуйской областях. Вакцины получили более 460 тысяч детей (74% из целевой группы).

Вакцинацию проводят независимо от прививочного статуса или перенесенного ранее заболевания корью и краснухой среди детей в возрасте от девяти месяцев до семи лет включительно.

Корь – это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого нет, а осложнения этой болезни могут привести к летальному исходу. Источником инфекции является только больной корью человек. Лица, не болевшие и не привитые против кори, при контакте с больным заражаются почти в 100 процентах случаев, независимо от возраста.

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