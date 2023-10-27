В Кыргызстане трое детей умерли от кори
Самые высокие показатели заболеваемости в Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях. С сентября ухудшается ситуация в Джалал-Абадской области, сообщает 24.kg.
С начала года зарегистрировали три летальных исхода. Скончались дети в возрасте 1 года, 3 и 13 лет.
В Республиканском центре иммунопрофилактики отметили, что погибшие не были вакцинированы. По данным центра, более 85% заболевших не привиты.
В связи с ростом заболеваемости в республике продолжают дополнительную иммунизацию против кори и краснухи. Она началась 18 сентября в районах с самой активной циркуляцией вируса, – в Бишкеке и Оше, Ошской и Чуйской областях. Вакцины получили более 460 тысяч детей (74% из целевой группы).
Вакцинацию проводят независимо от прививочного статуса или перенесенного ранее заболевания корью и краснухой среди детей в возрасте от девяти месяцев до семи лет включительно.
Корь – это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого нет, а осложнения этой болезни могут привести к летальному исходу. Источником инфекции является только больной корью человек. Лица, не болевшие и не привитые против кори, при контакте с больным заражаются почти в 100 процентах случаев, независимо от возраста.