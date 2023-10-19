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Какую стратегию выбрать в суде по делам о сносе зданий и изменении целевого назначения земельного участка

Какую стратегию выбрать в суде по делам о сносе зданий и изменении целевого назначения земельного участка Фото: Zakon.kz
В прямом эфире на ПРАВМЕДИА расскажем, какую стратегию лучше выбрать в суде, чтобы ваш дом не снесли.

При предъявлении уполномоченным органом исков о сносе построек застройщики зачастую выбирают неправильную позицию в суде. В ряде случаев это приводит к вынесению судами решений не в их пользу и сносу построек, многие из которых можно было бы сохранить.

В свою очередь, большинство отказов в изменении целевого назначения земельного участка являются формальными, а значит – незаконными.

О том, на чем основываться и из чего исходить при выборе стратегии в суде по таким искам вы узнаете в прямом эфире.

Ведущий: Николай Резников, адвокат АГКА, партнер Адвокатской конторы "Назханов и Партнеры", эксперт Комиссии по строительству, земельным отношениям, урбанистике, энергетике и водоснабжению при Общественном совете города Алматы

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