Новый пригородный маршрут запустили в Алматы

В Алматы запустили новый пригородный маршрут под №247. Об этом рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что с сегодняшнего дня, 30 октября 2023 года, на линию выйдут четыре подвижные единицы пригородного маршрута №247, который будет двигаться по схеме: "Разворотная площадка Толе би – Яссауи – пос. Мынбаев".

Согласно Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, обслуживание передано перевозчику ТОО "Алматы трансавто".

Транспортное обслуживание на данном маршруте будет вестись автобусами малой вместимостью марки Isuzu LE-60

"В рамках развития Алматинской агломерации в 2023 году Управлением городской мобильности Алматы запланирована организация 10 новых пригородных маршрутов с охватом порядка 25 населенных пунктов", – отметили в пресс-службе акимата Алматы.

Ранее были запущены четыре маршрута – это №223 "Саяхат – села Нура и Туганбай", №233 "с. Караой – Саяхат", №240 "с. Батыр – ТД "Адем-1", ул. Северное кольцо, №236 "Разворотная площадка Толе би – Яссауи – пос. Каргалы".

"Остальные маршруты находятся на разработке". Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, согласно Плану развития Алматы и Алматинской агломерации, до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, за счет которых будет обеспечен охват 50 населенных пунктов.

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20 октября 2023 года в Алматы запустили новый пригородный маршрут №236. Подробности по ссылке выше.