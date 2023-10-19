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Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Генпрокуратура обратилась к казахстанцам Фото: gov.kz
Генеральная прокуратура Республики Казахстан 19 октября 2023 года обратилась к гражданам страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала главного надзорного органа страны.

"Если вы столкнулись с пытками, обращайтесь в прокуратуру!" – говорится в обращении Генпрокуратуры, адресованном к казахстанцам.

В ведомстве напомнили, что дела о пытках (ст. 146 "Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки" УК РК) расследуют органы прокуратуры.

Вместе с тем в надзорном органе поделились контактами дежурных прокуроров.

Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Фото: Telegram/GenPr

В конце июня 2023 года в Шымкенте завершился громкий судебный процесс. Четырем высокопоставленным полицейским вынесли приговор по делу о смерти 31-летнего Нурболата Жумабаева в стенах департамента полиции. Дело в открытом порядке рассматривали в Специализированном межрайонном суде Шымкента. Подробнее тут.

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