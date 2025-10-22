К казахстанцам с важным напоминанием про банковские карты обратилась Генпрокуратура

Сегодня, 22 октября 2025 года, Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана обратилась к гражданам, которым напомнила о введении уголовной ответственности за дропперство, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе отметили, что 16 июля главой государства подписан закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан.

"В целях усиления мер по обеспечению безопасности граждан в киберсреде и перекрытия каналов незаконного обналичивания денежных средств введена уголовная ответственность за "дропперство" –передачу своих банковских карт, счетов и иных платежных инструментов третьим лицам за вознаграждение (новая ст. 232-1 УК РК введена в действие с 16 сентября 2025 года)". Пресс-служба ГП РК

По данным Генпрокуратуры, с момента вступления закона в силу в стране уже зарегистрировано 7 уголовных дел по указанной статье.

Так, в Астане начато расследование в отношении 17-летнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Как подчеркнули в надзорном органе, такие последствия распространяются и на иностранных граждан, предоставляющих свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.

"Вместе с тем в соответствии с примечанием к ст. 232-1 Уголовного кодекса РК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности". Пресс-служба ГП РК

Граждан, которые ранее передавали свои счета третьим лицам, призвали незамедлительно обратиться в отделение банка или заблокировать карту самостоятельно через онлайн-банкинг, "чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы".

"Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников", – заключили в пресс-службе Генпрокуратуры, обращаясь к казахстанцам.

Ранее сообщалось, что в Казахстане дропперов теперь будут привлекать к уголовной ответственности. Отмечалось, что 16 сентября 2025 года вступила в силу новая ст. 232-1 Уголовного кодекса РК.