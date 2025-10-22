#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Общество

К казахстанцам с важным напоминанием про банковские карты обратилась Генпрокуратура

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 10:03 Фото: freepik
Сегодня, 22 октября 2025 года, Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана обратилась к гражданам, которым напомнила о введении уголовной ответственности за дропперство, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе отметили, что 16 июля главой государства подписан закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан.

"В целях усиления мер по обеспечению безопасности граждан в киберсреде и перекрытия каналов незаконного обналичивания денежных средств введена уголовная ответственность за "дропперство" –передачу своих банковских карт, счетов и иных платежных инструментов третьим лицам за вознаграждение (новая ст. 232-1 УК РК введена в действие с 16 сентября 2025 года)".Пресс-служба ГП РК

По данным Генпрокуратуры, с момента вступления закона в силу в стране уже зарегистрировано 7 уголовных дел по указанной статье.

Так, в Астане начато расследование в отношении 17-летнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Как подчеркнули в надзорном органе, такие последствия распространяются и на иностранных граждан, предоставляющих свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.

"Вместе с тем в соответствии с примечанием к ст. 232-1 Уголовного кодекса РК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности".Пресс-служба ГП РК

Граждан, которые ранее передавали свои счета третьим лицам, призвали незамедлительно обратиться в отделение банка или заблокировать карту самостоятельно через онлайн-банкинг, "чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы".

"Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников", – заключили в пресс-службе Генпрокуратуры, обращаясь к казахстанцам.

Ранее сообщалось, что в Казахстане дропперов теперь будут привлекать к уголовной ответственности. Отмечалось, что 16 сентября 2025 года вступила в силу новая ст. 232-1 Уголовного кодекса РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Асель Жанабилова избрана членом Центризбиркома
10:24, Сегодня
Асель Жанабилова избрана членом Центризбиркома
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
15:28, 19 октября 2023
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
До 10 лет лишения свободы: в Генпрокуратуре предупредили казахстанцев
17:12, 19 августа 2025
До 10 лет лишения свободы: в Генпрокуратуре предупредили казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: