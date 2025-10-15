Выплаты ко Дню Республики получат некоторые жители Астаны

В Астане к праздничной дате социально уязвимые граждане получат единовременную денежную помощь, сообщает Zakon.kz.

По случаю праздничной даты, которая в Казахстане отмечается 25 октября, им предусмотрена единовременная помощь в размере 4,5 месячных расчетных показателей или 17 694 тенге. Об этом передает AstanaTV.

В Управлении занятости и социальной защиты города Астаны уточнили, что выплата предоставляется один раз в год и только по одному основанию – по наибольшей сумме, гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения.

"Таким образом, помощь станет дополнительной мерой поддержки тех, кто особенно нуждается в социальной защите, в честь главного государственного праздника страны", – говорится в публикации.

