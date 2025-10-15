#АЭС в Казахстане
Общество

Выплаты ко Дню Республики получат некоторые жители Астаны

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 04:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане к праздничной дате социально уязвимые граждане получат единовременную денежную помощь, сообщает Zakon.kz.

По случаю праздничной даты, которая в Казахстане отмечается 25 октября, им предусмотрена единовременная помощь в размере 4,5 месячных расчетных показателей или 17 694 тенге. Об этом передает AstanaTV.

В Управлении занятости и социальной защиты города Астаны уточнили, что выплата предоставляется один раз в год и только по одному основанию – по наибольшей сумме, гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения.

"Таким образом, помощь станет дополнительной мерой поддержки тех, кто особенно нуждается в социальной защите, в честь главного государственного праздника страны", – говорится в публикации.

На днях в Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана рассказали о расширении пилотного проекта "Salyq кэшбэк" по выплате вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Около 50 тысяч акмолинцев получат соцвыплаты ко дню Республики
17:13, 19 октября 2023
Около 50 тысяч акмолинцев получат соцвыплаты ко дню Республики
В Шымкенте ко Дню Конституции предусмотрена единовременная социальная помощь детям
23:44, 20 августа 2025
В Шымкенте ко Дню Конституции предусмотрена единовременная социальная помощь детям
Астанчанки к 8 Марта получат единовременную выплату
01:40, 05 марта 2024
Астанчанки к 8 Марта получат единовременную выплату
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: