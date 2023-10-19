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ДЧС Атырауской области переедет в бывшее здание департамента полиции

ДЧС Атырауской области переедет в бывшее здание департамента полиции Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В Атырау в Академическом Казахском драматическом театре имени Махамбета состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню спасателя, который отмечается 19 октября, сообщает Региональная служба коммуникаций.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Кайрат Нуртаев, начальник областного ДЧС Нурлан Жанабаев, ветераны и сотрудники сферы.

На мероприятии работникам отрасли была озвучена хорошая новость. Заместитель акима области сообщил, что областной ДЧС переедет в другое здание.

"Разрешите от имени акима области сегодня поздравить работников гражданской защиты с профессиональным праздником. Мы высоко ценим ваш самоотверженный труд! Акимат Атырауской области работает рука об руку с местным ДЧС. В результате в этом году по лизингу приобретено 30 машин, за счет областного бюджета закуплено пять единиц техники. В регионе ведется строительство четырёх модульных пожарных постов. Мы знаем, что здание ДЧС, расположенное в нашем городе, старое. С учетом этого принято решение о его переносе в бывшее здание департамента полиции, расположенное в микрорайоне Нурсая".Кайрат Нуртаев

Работников отрасли поздравил и начальник ДЧС Нурлан Жанабаев. Он пожелал сотрудникам, чья основная задача – защита граждан, после каждого служебного задания благополучно возвращаться домой.

ДЧС Атырауской области переедет в бывшее здание департамента полиции

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В ходе торжества ряд спасателей за верную службу были отмечены нагрудными знаками "Құтқарушы" и награждены благодарственными письмами от Министерства ЧС, акима Атырауской области и ДЧС. Среди них – сотрудники, которые остались верны своей присяге в ходе тушения горящего камыша в заповеднике "Ак жайык", имевшего место в этом году.

ДЧС Атырауской области переедет в бывшее здание департамента полиции

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой.

ДЧС Атырауской области переедет в бывшее здание департамента полиции

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

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