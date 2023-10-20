В Казахстане разработали новую модель школьного питания
В сообщении сказано, что пилотный проект реализуют по инициативе Министерства просвещения совместно с Национальным центром здорового питания в шести школах Астаны.
Отмечено, что на первом этапе в целях оценки и анализа организации школьного питания проводятся: наблюдательное исследование моделей поведение детей в школьной столовой, измерение антропометрических показателей учащихся (рост, вес) и анкетирование на знание принципов здорового питания.
На втором – проводится обучение поставщиков, школьного персонала, учеников и их родителей для обогащения знаний и опыта в области здорового образа жизни.
Третий этап подразумевает гармонизацию нормативно-правовых документов, регулирующих питание школьников, с акцентом на здоровом питании и учете физиологических потребностей детей.
На четвертом – предполагается разработка новой модели школьного питания, ориентированной на поддержание здоровья детей. Этот процесс реализуется для обеспечения скоординированного подхода к созданию образовательной среды, способствующей поддержанию здоровья.
Завершающий этап − мониторинг и оценка эффективности внедренных изменений.
"Меню разработано в соответствии с национальными традициями и ассортиментом отечественной продукции, производимой в регионе".Пресс-служба Министерства просвещения РК
В министерстве также напомнили, что с 1 сентября 2023 года бесплатным питанием впервые охвачено более 1,6 млн учащихся, в том числе свыше 1,4 млн учащихся начальных классов и 220 тыс. учащихся 5-11 классов категории СУСН.