Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане разработали новую модель школьного питания

В Казахстане разработана новая модель школьного питания Фото: Zakon.kz
20 октября 2023 года в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана Zakon.kz рассказали о новой модели школьного питания. По данным ведомства, она предусматривает комплекс поэтапных мероприятий для формирования культуры школьного питания.

В сообщении сказано, что пилотный проект реализуют по инициативе Министерства просвещения совместно с Национальным центром здорового питания в шести школах Астаны.

Отмечено, что на первом этапе в целях оценки и анализа организации школьного питания проводятся: наблюдательное исследование моделей поведение детей в школьной столовой, измерение антропометрических показателей учащихся (рост, вес) и анкетирование на знание принципов здорового питания.

На втором – проводится обучение поставщиков, школьного персонала, учеников и их родителей для обогащения знаний и опыта в области здорового образа жизни.

Третий этап подразумевает гармонизацию нормативно-правовых документов, регулирующих питание школьников, с акцентом на здоровом питании и учете физиологических потребностей детей.

На четвертом – предполагается разработка новой модели школьного питания, ориентированной на поддержание здоровья детей. Этот процесс реализуется для обеспечения скоординированного подхода к созданию образовательной среды, способствующей поддержанию здоровья.

Завершающий этап − мониторинг и оценка эффективности внедренных изменений.

"Меню разработано в соответствии с национальными традициями и ассортиментом отечественной продукции, производимой в регионе".Пресс-служба Министерства просвещения РК

В министерстве также напомнили, что с 1 сентября 2023 года бесплатным питанием впервые охвачено более 1,6 млн учащихся, в том числе свыше 1,4 млн учащихся начальных классов и 220 тыс. учащихся 5-11 классов категории СУСН.

Читайте также

В горах Алматы установили новые туристические таблички
В горах Алматы установили новые туристические таблички
Собирала 40 лет: дропперы забрали у пенсионерки 16 млн тенге в Кокшетау
Собирала 40 лет: дропперы забрали у пенсионерки 16 млн тенге в Кокшетау
Анастасия Московчук
Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления