В Казахстане разработали новую модель школьного питания

20 октября 2023 года в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана Zakon.kz рассказали о новой модели школьного питания. По данным ведомства, она предусматривает комплекс поэтапных мероприятий для формирования культуры школьного питания.

В сообщении сказано, что пилотный проект реализуют по инициативе Министерства просвещения совместно с Национальным центром здорового питания в шести школах Астаны.

Отмечено, что на первом этапе в целях оценки и анализа организации школьного питания проводятся: наблюдательное исследование моделей поведение детей в школьной столовой, измерение антропометрических показателей учащихся (рост, вес) и анкетирование на знание принципов здорового питания.



На втором – проводится обучение поставщиков, школьного персонала, учеников и их родителей для обогащения знаний и опыта в области здорового образа жизни.

Третий этап подразумевает гармонизацию нормативно-правовых документов, регулирующих питание школьников, с акцентом на здоровом питании и учете физиологических потребностей детей.

На четвертом – предполагается разработка новой модели школьного питания, ориентированной на поддержание здоровья детей. Этот процесс реализуется для обеспечения скоординированного подхода к созданию образовательной среды, способствующей поддержанию здоровья.

Завершающий этап − мониторинг и оценка эффективности внедренных изменений.

"Меню разработано в соответствии с национальными традициями и ассортиментом отечественной продукции, производимой в регионе". Пресс-служба Министерства просвещения РК

В министерстве также напомнили, что с 1 сентября 2023 года бесплатным питанием впервые охвачено более 1,6 млн учащихся, в том числе свыше 1,4 млн учащихся начальных классов и 220 тыс. учащихся 5-11 классов категории СУСН.