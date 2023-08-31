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Число выпускников школ в Казахстане бьет все рекорды

Число выпускников школ в Казахстане бьет все рекорды Фото: primeminister.kz
31 августа 2023 года в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана рассказали Zakon.kz о количестве первоклассников и выпускников в новом учебном году.

По данным ведомства, 1 сентября 2023 года впервые переступят порог школы около 382 тысяч детей, из них около 70% изъявили желание обучаться на государственном языке.

"Больше всего первоклашек отмечается в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Шымкенте, Туркестанской и Алматинской областях".Пресс-служба Министерства просвещения РК

Кроме того, в новом учебном году также будет обучаться рекордное количество выпускников – 188 900 учащихся 11 классов.

Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.

Примечательно, что 55 тысяч детей начнут учебный год в новых школах.

"До конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи новых ученических мест. Всего в стране функционируют 7,7 тысячи организаций среднего образования".Пресс-служба Министерства просвещения РК

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