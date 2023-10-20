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На выходных в Алматы пройдет сельскохозяйственная ярмарка

В Алматы на выходных состоится сельскохозяйственная ярмарка Фото: пресс-служба акимата Алматы
21-22 октября 2023 года с 8:00 до 17:00 в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием 65 крестьянских хозяйств из прилегающих к мегаполису районов, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, на ярмарке представят более 40 наименований продукции (мясомолочная, плодоовощная, колбасная продукция, растительные и животные масла и др.).

Общий объем продукции – 200 тонн, в том числе мясная – 35 тонн, плодоовощная – 120 тонн, молочная – 15 тонн, рыбная – 5 тонн, прочая – 25 тонн.

В Алматы на выходных состоится сельскохозяйственная ярмарка

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве уточнили, что мероприятие пройдет на площади Шокана Валиханова по ул. Шевченко между ул. Кунаева и ул. Пушкина.

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Анастасия Московчук
Алматы
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