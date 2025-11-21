В Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из нескольких регионов – из области Абай, Жетісу, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.

На ярмарке будет представлено более 50 наименований продукции общим объемом 300 тонн, в том числе:

мясная продукция – 80 тонн,

плодоовощная продукция – 80 тонн,

молочная продукция – 40 тонн,

прочая продукция – 100 тонн.