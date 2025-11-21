#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
События

В Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка

ярмарка, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 17:08 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из нескольких регионов – из области Абай, Жетісу, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.

На ярмарке будет представлено более 50 наименований продукции общим объемом 300 тонн, в том числе:

  • мясная продукция – 80 тонн,
  • плодоовощная продукция – 80 тонн,
  • молочная продукция – 40 тонн,
  • прочая продукция – 100 тонн.

Ярмарка будет проходить с 22 по 23 ноября с 08:00 до 17:00 по адресу: улица Казыбек би, от пр. Абылай хана до ул. Панфилова.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
На выходных в Алматы пройдет сельскохозяйственная ярмарка
09:49, 20 октября 2023
На выходных в Алматы пройдет сельскохозяйственная ярмарка
В Алматы проходит ярмарка аграриев Туркестанской области
16:57, 27 сентября 2025
В Алматы проходит ярмарка аграриев Туркестанской области
Мясо, молоко и овощи по низким ценам: где и когда в Алматы пройдет большая ярмарка
23:41, 23 октября 2025
Мясо, молоко и овощи по низким ценам: где и когда в Алматы пройдет большая ярмарка
