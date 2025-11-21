В Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из нескольких регионов – из области Абай, Жетісу, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.
На ярмарке будет представлено более 50 наименований продукции общим объемом 300 тонн, в том числе:
- мясная продукция – 80 тонн,
- плодоовощная продукция – 80 тонн,
- молочная продукция – 40 тонн,
- прочая продукция – 100 тонн.
Ярмарка будет проходить с 22 по 23 ноября с 08:00 до 17:00 по адресу: улица Казыбек би, от пр. Абылай хана до ул. Панфилова.
