Более 16 млрд тенге отдали казахстанцы интернет-мошенникам

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на правительственном часе в Мажилисе 20 октября рассказал, что в 2022 году казахстанцы отдали интернет-мошенникам более 16 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

За последние пять лет в Казахстане, как и во всем мире, стали чаще регистрировать случаи интернет-мошенничеств в банковской сфере, отметил замглавы МВД.



"В 2022 году ущерб составил 16,6 млрд тенге. В текущем году зарегистрировали 13 746 интернет-мошенничеств, в результате которых пострадали более 13,5 тысячи граждан. Социальный статус потерпевших разный. Это работники бюджетной сферы, госслужащие, пенсионеры, индивидуальные предприниматели и другие. Общий нанесенный ущерб гражданам составляет 11 млрд 355 млн тенге. Задержано и привлечено к уголовной ответственности 521 лицо, причастное к совершению 2,5 тысячи интернет-мошенничеств. Потерпевшим возместили ущерб в размере 523 млн тенге". Игорь Лепеха

Представитель МВД подчеркнул: все интернет-мошенничества, связанные с оформлением на доверчивых граждан онлайн-кредитов и займов, а также хищением банковских накоплений, совершают преступники из-за рубежа. Именно они представляют главную экономическую угрозу для граждан.

"По социальному портрету к таким мошенникам относятся специально обученные в психологическом плане мужчины и женщины, от 20 до 45 лет, свободно владеющие русским языком. Они входят в состав зарубежных ОПГ, работающих по принципу колл-центров, с постоянной дислокацией в странах ближнего и дальнего зарубежья. Между ними имеется четкое распределение ролей: "переговорщики", "хакеры", IT-специалисты и своя служба безопасности". Игорь Лепеха

Преступники используют четыре самых распространенных способа обмана:

размещают онлайн-объявления о продаже товаров и предоставлении услуг;

обзванивают граждан, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов;

предлагают выгодно вложить деньги в различные инвестиционные проекты;

создают фишинговые сайты разных компаний и организаций, через которые в последующем получают конфиденциальную информацию пользователей.

Схемы обмана становятся настолько разнообразными, что не каждый может распознать злоумышленника. Как не стать жертвой телефонных мошенников, читайте здесь.

