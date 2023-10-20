В Украине ликвидировали логово интернет-мошенников, обманывающих казахстанцев

Замглавы МВД Игорь Лепеха на правительственном часе в Мажилисе 20 октября 2023 года рассказал, что в Украине выявили и ликвидировали крупнейший мошеннический call-центр, в котором преступники обманывали исключительно казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Центр ликвидировали в декабре 2022 года.

"Было установлено месторасположение на территории Украины одного из крупнейших мошеннических call-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан. С выездом на место совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован. Задержано 40 подозреваемых, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники. Сейчас эксперты занимаются их разблокировкой для извлечения из них данных о казахстанцах, которых они обманули". Игорь Лепеха

Для того, чтобы оставаться в тени, мошенники используют так называемых "дропов" из числа казахстанцев, которых они находят в Telegram-каналах.

"Им поручают открыть счета в нескольких банках, на которые в дальнейшем поступают деньги потенциальных потерпевших, определенную часть из которых "дропы" оставляют себе (до 10%), а оставшиеся зачисляют на указанные мошенниками банковские и иные электронные счета. Так выводится порядка 90% похищенных денег, следы которых в дальнейшем "теряются" в криптовалютной системе". Игорь Лепеха

С июля 2023 года заблокированы попытки вывода мошенниками порядка 200 млн тенге.

"В ходе оперативных мероприятий установлено 929 "дропов", банковские карты которых зарубежные мошенники использовали в своей преступной схеме. Из-за отсутствия уголовной ответственности за умышленную передачу третьим лицам платежных карточек или идентификационных данных для их оформления, которые в последующем используются для вывода похищенных денег, многие "дропы" остаются в правовом поле безнаказанными. Только 9%, или 85 лиц, относящихся к этой категории, привлечены к уголовной ответственности ввиду наличия достаточных оснований их соучастия в мошенничестве. Процессуальный статус остальных не определен, все они заявляют, что якобы ничего о мошенничествах не знали". Игорь Лепеха

Он также рассказал, что в 2022 году казахстанцы отдали интернет-мошенникам более 16 млрд тенге. Представитель МВД подчеркнул: все интернет-мошенничества, связанные с оформлением на доверчивых граждан онлайн-кредитов и займов, а также хищением банковских накоплений, совершают преступники из-за рубежа. Именно они представляют главную экономическую угрозу для граждан.