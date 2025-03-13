Изменились стандарты оказания специальных услуг в сфере соцзащиты

Приказом Минтруда от 6 марта 2025 года внесены изменения в стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, приказом утверждаются следующие стандарты:

Стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара. Стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара. Стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях оказания услуг на дому. Стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях временного пребывания.

В стандарте оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара в новой редакции изложены ряд пунктов.

Так, говорится, что предоставление специальных социальных услуг в организациях стационарного типа осуществляется по решению отделов занятости и социальных программ районов, городов областного и республиканского значения (столицы) по месту жительства получателя услуг.

Уточняется, что лица (семьи), признанные нуждающимися в специальных социальных услугах, обращаются в отдел занятости за предоставлением гарантированного объема специальных социальных услуг по месту проживания путем подачи заявления получателя услуг, а для несовершеннолетних и недееспособных лиц – письменного заявления законного представителя (один из родителей, усыновитель), опекун или попечитель, приемный родитель, патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица.

Указывается, что ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств, а также ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ, семьям погибших военнослужащих в организациях стационарного типа предоставляются услуги в первоочередном порядке.

При оказании специальных социальных услуг организациями стационарного типа соблюдается:

обеспечение неприкосновенности личности и безопасности получателей услуг;

создание благоприятного морально-психологического климата;

оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции;

повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг;

социализация лиц с инвалидностью, поддержка их максимальной самостоятельности в организации быта, трудовой занятости, досуга и взаимодействия в открытом социуме;

обеспечение жилой площадью, в том числе для спальных комнат не менее четырех квадратных метров на ребенка, ребенка с нарушениями ОДА и не менее пяти квадратных метров на лицо старше18 лет, лица с инвалидностью, престарелого;

конфиденциальность получателя услуг;

обеспечение одеждой, обувью, постельным бельем, предметами личной гигиены, твердым инвентарем и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, а также специальными средствами передвижения в соответствии с минимальными нормами одежды, обуви, постельного белья, предметов личной гигиены, твердых инвентарей и технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, предоставляемых лицам, не имеющим инвалидности, по назначению врача, а также сроками их носки и использования для организаций стационарного типа;

обеспечение длительности проведения занятий в организациях стационарного типа для детей, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лиц старше 18 лет.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что специальные социальные услуги оказываются в соответствии с перечнем специальных социальных услуг, оказываемых в условиях стационара согласно приложению 5.

Также дополнено, что мониторинг работы специалистов организации стационарного типа проводится руководителем организации стационарного типа и уполномоченным органом по увеличению, в сравнении с предыдущим годом, количества получателей услуг:

возвращенных (переданных) в семьи или получающих специальные социальные услуги в условиях полустационаров и на дому;

вовлеченных в бытовую и трудовую деятельность.

В случае отсутствия необходимых специалистов в организации стационарного типа допускается дополнительное привлечение специалистов на договорной основе для разработки индивидуального плана, оценки результативности реабилитационных мероприятий или консультаций.

В организации стационарного типа оформляется книга жалоб и предложений, страницы которой пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью и подписью руководителя организации. Книга хранится у руководителя организации стационарного типа и предъявляется по первому требованию получателей услуг и посетителей.

Книга жалоб и предложений рассматривается руководителем организации стационарного типа еженедельно, а уполномоченным органом – ежемесячно.

Поправки внесены и в другие стандарты, указанные выше.

Приказ вводится в действие с 23 марта 2025 года.

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