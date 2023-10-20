Как дочь депортированной немки и сын участника восстания Иманова сохранили истории предков

История семьи Гульсум Кайдауловой, жительницы села Баганалы Аулиекольского района Костанайской области, наполнена трагическими событиями: голод, скитания, доносы, тюрьмы и адский труд, сообщает Zakon.kz.

Хотя такие истории есть во многих костанайских семьях, но большинство людей, живших с начала и до середины XX века, постарались забыть те страшные события и не рассказывают о них своим детям. Воспоминаний нет, и все дела засекречены. Поэтому участникам региональной рабочей группы проекта по реабилитации приходится по крупицам из разных источников собирать информацию о репрессированных костанайцах.

Когда брат в ответе за брата

В июле этого года участники проекта по реабилитации, доцент КРУ им. А.Байтурсынова, кандидат исторических наук Серикжан Исмаилов и магистр гуманитарных наук Руслан Жусупов встречались с несколькими десятками жителей области и записывали их воспоминания. Одной из них была и 76-летняя Гульсум Кайдаулова, она рассказала обо всех трудностях, через которые пришлось пройти ее родителям и родственникам мужа.

"Отец мужа Жанибек Кайдаулов родился на территории Кайдауловской волости Тургайской области в 1893 году. В 1916 -1917 годах он участвовал в восстании Амангельды Иманова и собирал в аулах джигитов для отрядов против царской власти. После смерти Иманова наступило некоторое затишье, а в 1932 году в Тургае начался голод, потому что у людей отобрали весь скот, а пшеницу в тот год не сеяли, поэтому родственники мужа пришли пешком в село Каракамыш - ныне Аулиекольский район. Они рассчитывали, что там можно будет пропитаться, но ничего не было. Поэтому Жанибек вместе с семьей ушел в город Бугульма в Татарстан, где через некоторое время его жена и двое детей умерли от голода", - рассказала Гульсум-апа.

Фото: из семейного архива Кайдауловых

Из Бугульмы Жанибек вернулся через несколько лет. По дороге, когда шел туда и обратно, он видел очень много трупов людей, они умирали там, куда им хватало сил дойти. Вернувшись в Каракамыш, он женился на Умиткан Сарсембаевой. Работал в колхозе имени Карла Маркса, потом в селе Москалевское. Казалось бы, все испытания остались позади, но в 1941 году началась война, и его отправили в трудовую армию как брата "врага народа".

По словам Гульсум Шаншаровны, брат Жанибека Айдарбек Кайдаулов жил в колхозе К.Маркса и работал бригадиром. В полевом шалаше, где они отдыхали во время перерыва, висел портрет Сталина. По какой-то случайности в портрете был проткнут глаз вождя и кто-то сказал, что это сделал Айдарбек. Хотя никто этого не видел, но его обвинили. В 1938 году Айдарбека арестовали, а в 1941 году отправили на фронт. В 1942 или 1943 году пришло единственное письмо от него, что он воюет в Сталинграде. Больше никаких весточек не было, и он так и не вернулся домой. Жанибеку повезло, он провел в трудармии три года, и в 1944 году до родного села ему помог добраться мужчина из села Жаксылык.

"В тот момент Жанибек не мог ходить и передвигался на четвереньках. Видимо, настолько его организм был истощен, что трудармейское начальство отпустило его домой, думая, что он уже не выживет. Несмотря на болезнь, он хоть на четвереньках, но ходил на работу как вечерний охранник. Забота и внимание Умиткан помогла ему снова встать на ноги. После выздоровления он еще долго работал конюхом и прожил 84 года". Гульсум Кайдаулова

С Кавказа в Казахстан

Немало тягот и испытаний пришлось преодолеть и предкам Гульсум по материнской линии: гонения на Кавказе, тюрьма и депортация.

"Мой дед Иван Тиссен работал бригадиром или завхозом в Пятигорске, и когда вывозили прелую пшеницу со складов, он сказал председателю, что ее нельзя отдавать лошадям, но его не послушали. Когда животные от такого корма погибли, в этом обвинили деда и в 1938 году посадили в тюрьму, где он провел три года. Его выпустили в 1941 году, а через несколько месяцев всю семью сослали в Казахстан", - вспоминает Гульсум Шаншаровна.

Фото: из семейного архива Кайдауловых

Когда ее маму Анну Тиссен вместе пятью братьями и сестрами, с родителями и бабушкой депортировали из Пятигорска, с собой они взяли только несколько мешков муки и одежду. Везли их на открытой барже через Каспийское море, в дороге прабабушка умерла и ее вместе с остальными умершими выбросили в море. Разместили семью в селе Каракамыш.

По приезду в Казахстан деда забрали в трудовую армию в Сибирь, откуда он уже не вернулся, а бабушка умерла от тифа. После гибели родителей сестры и брат Тиссен остались в колхозе, выживали, как могли. Старшая сестра пекла хлеб для колхозников, занималась колхозным огородом в низине между Каракамышом и Каракалпаком. Ей весной вспахивали поле трактором, а потом все остальное она делала вручную: сажала картофель и другие овощи и даже копала колодец для их полива. Зимой ухаживала за телятами.

"Однажды в колхозе сдохло несколько телят и тетю хотели осудить как "врага народа", но на собрании часть колхозников заступилась и ее не стали трогать. Еще две маминых сестры были разнорабочими: на кухне, на скотном дворе, на сенокосе. А мама с 17 лет трудилась трактористкой, работала днем и ночью на полях, сеяла пшеницу. Во время войны на двух быках, запряженных в телегу, она ездила в Аманкарагай с несколькими бочками за соляркой. Дороги не было, ехала по прямой. В пути помогала другим, кто был на лошадях с телегами, вытаскивая их из ям и грязи. За помощь люди давали ей курт, хлеб, масло, чему она была очень рада". Гульсум Кайдаулова

Летом Анна Тиссен вставала в четыре утра, шла в лес, собирала вишню, пока другие спали, ведь днем лесники запрещали ходить в лес и собирать ягоды, могли все отобрать и даже избить. В прибрежной зоне озера вместе с другими селянками ловила рыбу в подолы платьев. Делала все, чтобы выжить.

Работа на энтузиазме

За три года костанайские исследователи проекта по реабилитации нашли более 3,5 тыс. таких историй. В региональную рабочую группу по сбору и изучению материалов наряду с сотрудниками 10 государственных музеев и 11 библиотек области вошли 187 историков и краеведов. Причем участники этой рабочей группы все это время трудятся на добровольной основе.

"Мы уже создали базу данных нереабилитированных граждан по нескольким категориям, среди них выселенные баи и кулаки, участники Батпаккаринского восстания, депортированные, "лишенцы". За 2021 год мы обнаружили фамилии 1173 человек, в 2022 - 1240 граждан и в 2023 году – более 1000 человек. Нам удалось поработать с документами, находящимися в специальном государственном архиве департамента полиции по Костанайской области, СГА КНБ РК", - пояснил историк.

Но у исследователей возникли объективные сложности с обработкой и публикацией материалов из данного спецархива, так как до настоящего времени они не рассекречены, поэтому они не знают, какую информацию могут брать из уголовных и наблюдательных дел, а какую нет.

По словам Серика Исмаилова, помимо конфискации имущества практически все баи и кулаки подвергались высылке в другие регионы Казахстана. И до настоящего времени в областном и районных архивах им не удалось обнаружить точные сведения о том, сколько граждан было выселено в Семипалатинский округ, и по каким районам направлялись баи Кустанайского округа. Кроме того, значительная часть архивных документов по конфискованным гражданам находится в государственном архиве Костанайской области, но данные материалы рассредоточены по различным делам, что затрудняет их поиск.

Расширяя круг исследования

"В ходе проведения интервью мы выявили граждан и их семьи, которые были репрессированы как крупные баи, кулаки, волостные правители, представили сословия "төре" и другие. Но хочу отметить, что во время бесед только единицы потомков затрагивали данную тему, это говорит о том, что мало кто из них знает историю своих предков. На наш взгляд, трех лет для полноценной, всесторонней работы по реабилитации жертв политических репрессий в республике недостаточно. Эту работу необходимо довести до логического завершения, до "последнего" нереабилитированного человека. И данный процесс может занять несколько десятилетий", - считает историк.

Региональной комиссии по Костанайской области еще следует изучить некоторые областные и центральные архивы для выявления документов по незаконно конфискованным гражданам. Ученые предполагают, что определенная часть материалов может находиться в архивах Актюбинской области, а также городах Астана и Алматы. Данное предположение основано на том, что до 1936 года Кустанайский округ входил в состав Актюбинской области, а в Астане и Алматы находятся центральный и национальный архивы и архив президента РК, в которых на протяжении долгого времени собирались и хранились материалы по данному и другим направлениям работы региональной комиссии.

По мнению Исмаилова, необходимо изучить и архивные документы в области Абай, так как после конфискации костанайские баи были выселены в Семипалатинский округ. Эта работа позволит выяснить дальнейшую судьбу репрессированных костанайцев.