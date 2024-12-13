Элитную недвижимость, дорогие иномарки и вещи Перизат Кайрат арестовали

13 декабря 2024 года Агентство по финмониторингу рассказало об аресте недвижимости и имущества Перизат Кайрат, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что ее подозревают в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.

"С санкции суда элитная недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау" (включая парковочные места), "Sensata Plaza", а также в коттеджном городке "Vela Village", автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем, арестованы", – сообщили в АФМ.

По данным ведомства, стоимость иномарок варьируется от 30 до 88 млн тенге.

Во время обысков по месту жительства Перизат Кайрат обнаружили и изъяли дорогостоящую технику, одежду, обувь, ювелирные изделия (общая стоимость – более 70 млн тенге), сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada (общая стоимость – более 110 млн тенге) и др., приобретенные на средства, собранные на благотворительность.

"Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами. Дальнейшую судьбу изъятых предметов определит суд", – отметили в АФМ.

Расследование продолжается.

14 ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 15 ноября Перизат Кайрат взяли под стражу на два месяца. 16 ноября АФМ раскрыло новые подробности по делу задержанной активистки.