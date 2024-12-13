Уровень воды на гидропостах Алматинской области достиг критической отметки

В связи со сложными ледовыми явлениями в период 12-15 декабря на гидрологических постах реки Киши Алматы наблюдается резкое повышение уровня воды, сообщает Zakon.kz.

По данным Казгидромета, уровень воды на ГП р. Киши Алматы – МП Медеу 12.12.2024 г. на 12.00 составил 137 см. Критический уровень в зимнее время – 136 см.

Уровень воды на ГП р. Киши Алматы – г. Алматы 12.12.2024 г. на 12.00 составил 247 см. Критический уровень в зимнее время – 248 см.

При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Ранее петицию о возврате водоканала в госсобственность обсудили в Шымкенте.

