Уровень воды на гидропостах Алматинской области достиг критической отметки
Фото: pixnio
В связи со сложными ледовыми явлениями в период 12-15 декабря на гидрологических постах реки Киши Алматы наблюдается резкое повышение уровня воды, сообщает Zakon.kz.
По данным Казгидромета, уровень воды на ГП р. Киши Алматы – МП Медеу 12.12.2024 г. на 12.00 составил 137 см. Критический уровень в зимнее время – 136 см.
Уровень воды на ГП р. Киши Алматы – г. Алматы 12.12.2024 г. на 12.00 составил 247 см. Критический уровень в зимнее время – 248 см.
При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.
Ранее петицию о возврате водоканала в госсобственность обсудили в Шымкенте.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript