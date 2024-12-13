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Общество

Уровень воды на гидропостах Алматинской области достиг критической отметки

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, уровень воды, измерение уровня воды, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 08:41 Фото: pixnio
В связи со сложными ледовыми явлениями в период 12-15 декабря на гидрологических постах реки Киши Алматы наблюдается резкое повышение уровня воды, сообщает Zakon.kz.

По данным Казгидромета, уровень воды на ГП р. Киши Алматы – МП Медеу 12.12.2024 г. на 12.00 составил 137 см. Критический уровень в зимнее время – 136 см.

Уровень воды на ГП р. Киши Алматы – г. Алматы 12.12.2024 г. на 12.00 составил 247 см. Критический уровень в зимнее время – 248 см.

При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Ранее петицию о возврате водоканала в госсобственность обсудили в Шымкенте.

Аксинья Титова
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