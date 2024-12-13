Жезказганец получил 40 часов общественных работ за потасовку с бывшей женой

В Жезказгане суд вынес приговор мужчине, который нанес побои своей бывшей жене. Инцидент произошел в сентябре этого года, когда подсудимый постучал в окно автомобиля, принадлежащего его бывшей супруге, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, после того как женщина вышла из машины, между ними возник словесный конфликт, во время которого мужчина ударил ее кулаком в правую руку, зная, что она физически слабее.

Этот поступок привел к легкому вреду здоровью потерпевшей, вызвав физическую боль. Подсудимый признал свою вину, раскаялся и пообещал больше не нарушать закон. В суде вину мужчины удалось доказать.

Жезказганский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 109-1 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 40 часов общественных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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