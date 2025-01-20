В Жамбылской области суд вынес приговор мошеннице, обещавшей дипломы за деньги

Таласским районным судом Жамбылской области 20 января вынесен приговор в отношении гражданки Д., обвиняемой в неоднократном мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что в сентябре 2021 года подсудимая убедила жителя села Бостандык Таласского района Ш. в том, что она поможет ему поступить в магистратуру и получить диплом университета в Шымкенте. Потерпевший передал женщине 1,2 млн тенге. В сентябре 2022 года женщина совершила аналогичные действия в отношении жителя города Каратау Т., получив от него 895 тыс. тенге.



В дальнейшем потерпевшие узнали, что были отчислены из университета за неоплату и обратились в полицию.

В суде подсудимая Д. полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и возместила ущерб потерпевшим в полном объеме. Потерпевшие в свою очередь просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние подсудимой и возмещение ущерба, отягчающих обстоятельств не установлено. Женщина была признана виновной и приговорена к ограничению свободы сроком на три года.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Мошенник под предлогом продажи бизнеса завладел 69 млн тенге.