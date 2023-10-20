В актауском Центре адаптации для несовершеннолетних назрел коррупционный скандал

Бывший директор Центра адаптации несовершеннолетних лишилась работы по решению комиссии. В отношении руководителя ведется досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Материалы дела в отношении бывшего руководителя Центра адаптации несовершеннолетних переданы в прокуратуру и антикоррупционную службу, пишет "Лада".

"По инициативе Управления образования была создана специальная комиссия, которая провела расследование. По итогам этой комиссии бывший директор центра адаптации несовершеннолетних был уволен. Материалы переданы в прокуратуру и антикоррупционную службу для дальнейшего расследования", – сообщили в Управлении образования Мангистауской области.

Причины начала расследования пока не раскрываются.

Анонимную жалобу в редакцию на свое руководство направил коллектив Мангистауского областного Центра адаптации несовершеннолетних Управления образования области.

Авторы обращения заявили, что руководитель трудоустраивала в Центр своих близких родственников и бывших коллег, которые фактически не приходили на работу. Были и другие многочисленные нарушения по заверению коллектива.

"Трудоустраивала своих близких родственников в нашу школу, свою родную сестру и сына, а также своих бывших коллег, которые фактически на работу не приходили, "мертвые души" и получали денежные средства, а в простонародье, можно сказать, занимались хищением денежных средств из госбюджета. Указанное выявила прокуратура города Актау и возбудила уголовное дело", – сообщается в письме.



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