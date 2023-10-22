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Мужчина в Семее решил отомстить соседям, оставив весь дом без отопления

Мужчина в Семее решил отомстить соседям, оставив весь дом без отопления Фото: pixabay
В Семее мужчина переругался со своими соседями и в отместку оставил весь дом без отопления. В итоге 48 владельцев квартир остались с холодными батареями, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Семее по улице Титова. Об этом стало известно 22 октября, пишет Telegram-канал abainewskz.

Участковый уполномоченный выяснил, что все началось из-за конфликта соседей. В конце концов словесные предупреждения перешли в конкретные действия: мужчина полностью демонтировал отопительный стояк в своей квартире, что привело к потере тепла для 48 квартир.

Позже стало известно, что квартира, где демонтировали стояк, на самом деле оформлена на тещу жильца, которая даже не проживала там.

"По словам руководителя жилищной инспекции Дианы Шаяхметовой мужчина заявил всем: "делайте, что хотите", после чего закрыл квартиру и уехал", – сообщает Telegram-канал.

Специалисты отдела жилищной инспекции и полицейские провели общедомовое собрание, где было решено восстановить отопление в доме. Но пока полицейские ищут собственника жилья, четыре квартиры все еще остаются без тепла. 

Похожая история произошла летом 2023 года в Карагандинской области. Жительница поселка забрызгала автомобиль соседа-пенсионера монтажной пеной после возникшей между ними ссоры. 

Соседи поругались после того, как ребенок хотел залезть на автомобиль пенсионера и поиграть на его крыше. Владельцу иномарки не понравилась идея ребенка, и он отогнал девочку. Мать ребенка возмутилась поведением соседа и решила ему отомстить. 

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