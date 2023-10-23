Сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах

В казахстанских школах завершается первая четверть. Школьники отдохнут семь дней на осенних каникулах, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении Министерства просвещения за 23 октября 2023 года, каникулы продлятся с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Также отмечено, что Министерство просвещения в целях эффективного проведения и личностного развития в период осенних каникул и досуга школьников предлагает план мероприятий в рамках "Единой программы воспитания".

В план мероприятий входит:

организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями вузов, проведение интервью о научных проектах;

в рамках реализации проекта "Детская библиотека" встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы;

проведение родительских собраний на тему "Семейные традиции", беседы о семейных традициях совместно с "педагог - ребенок - родитель";

в честь 930-летия со дня рождения Кожа Ахмета Яссауи написание эссе, проектных работ среди учащихся на тему "Учение мудрости Кожа Ахмета Яссауи";

проведение конкурса эссе среди учащихся на тему "Высоконравственная жизнь", отмечая самые лучшие работы детей;

совместно с родителями и учащимися проведение мероприятий по здоровому образу жизни на тему "6 условий здоровья – чистый воздух, правильное питание, движение, спокойный сон, хорошее настроение, без депрессии";

организация конкурса "Жас ақындар айтысы" на тему "Честь – отцу, уважение – матери", награждение победителей.

"Данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций", – подчеркнули в ведомстве.

4 октября 2023 года сообщалось, что в Казахстане утвердили сроки обучения и каникул школьников.

Материал по теме Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане

Подробнее с информацией можно ознакомиться по ссылке выше.