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Сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах в Казахстане

1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 16:01 Фото: Zakon.kz
В казахстанских школах завершается первая четверть. В пресс-службе Министерства просвещения рассказали, когда начнутся осенние каникулы и сколько дней отдохнут школьники, сообщает Zakon.kz.

Cогласно сообщению ведомства:

"Осенние каникулы продлятся семь дней – с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно".

В целях эффективного и безопасного проведения, личностного развития в период осенних каникул и досуга школьников министерство предлагает план мероприятий в рамках программы "Біртұтас тәрбие".

В план входят мероприятия, направленные на формирование ценностей, таких как: патриотизм, справедливость и ответственность:

  • в рамках реализации проекта "Детская библиотека" внутришкольное мероприятие "Читаем книги на каникулах";
  • уроки безопасности: "Буллингтен қорған";
  • проведение ярмарки "Күзгі асар";
  • организация работы школьного театра.

В министерстве уточнили, что самым важным остается обеспечение безопасности детей.

С этой целью предлагается обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что 2024-2025 учебный год продлится 34 недели. С 1 сентября 2024 года по 25 мая 2025 года включительно. Ознакомиться с датами школьных каникул за год можно по этой ссылке.

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