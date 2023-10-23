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Какие мероприятия пройдут в районах Алматы в День Республики

Какие мероприятия пройдут в районах Алматы в День Республики Фото: пресс-служба акимата Алматы
Мероприятия, посвященные празднованию Дня Республики в Алматы, начались 20 октября с церемонии открытия I Международного фестиваля театров кукол "ALMATY PUPPET FESTIVAL". Фестиваль продлится до 24 октября, сообщает Zakon.kz.

На сцене Государственного театра кукол зрителям представят кукольные постановки театров из других регионов Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья –Узбекистана, Польши, Болгарии, Грузии, Турции.

24 октября в 10:00 в честь Дня Республики в Центральном парке культуры и отдыха состоится городской фестиваль скандинавской ходьбы, участие в котором примут команды пенсионеров из всех центров активного долголетия. В программе показательные выступления по скандинавской ходьбе, концерт, творческая выставка, а также церемония награждения дипломами участников фестиваля.

Помимо этого, с 24 по 25 октября по пр. Жибек жолы, между улицами Панфилова и Байсеитовой с 10:00 до 18:00 пройдет ярмарка ремесленников. На ярмарке будет представлена ремесленная ручная работа мастеров из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

В День Республики, 25 октября в 10:30 на ВСК "Медеу" состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага и массового исполнения гимна Казахстана. В мероприятии примет участие молодежь, общественные деятели, депутаты маслихата и представители Ассамблеи народа Казахстана. Одновременно в это же время праздничная церемония поднятия Государственного флага и массового исполнения гимна Казахстана пройдет во всех районах города.

25 октября с 10:00 до 18:00 в спортивно-тренировочном комплексе пройдет спортивный фестиваль по мини-футболу, волейболу и дзюдо, а также в КазНУ им. аль-Фараби по настольному теннису и Қазақ күресі. Также во Дворце спорта им. Балуан Шолака с 15:00 до 18:00 состоится турнир "Өнер барысы" по Қазақ күресі с участием звезд казахстанской эстрады.

Торжественные мероприятия в честь Дня Республики пройдут во всех районах Алматы:

  • В Медеуском районе 23 октября в 14:30 в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла пройдет праздничное мероприятие с участием творческих коллективов района;
  • В Алмалинском районе 23 октября в 16:00 в здании Казахского Национального Оркестра Народных Инструментов им. Курманагазы состоится церемония награждения грамотами ко Дню Республики;
  • В Ауэзовском районе 25 октября в 12:00 в парке отдыха Family park пройдет концертное мероприятие "Республика күніне арнау".

16 июня 2022 года на первом заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Чуть позднее, 22 сентября, на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли поправки по вопросам кинематографии, культуры и праздников, предусматривающие возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников.

Таким образом, 25 октября 2022 года, впервые после 13-летнего перерыва, казахстанцы отметили государственный праздник – День Республики. 

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