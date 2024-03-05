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Международный женский день: какие мероприятия пройдут в Алматы в честь праздника

Какие мероприятия пройдут в Алматы в честь 8 Марта, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 19:35 Фото: Zakon.kz
Мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня в Алматы, начнутся уже 6 марта, сообщает Zakon.kz.

6 марта в 11:00 в Центральной городской библиотеке им. Чехова состоится праздничное мероприятие "Әйел – ана, әйел – нұры ғаламның".

В этот же день в 18:30 в Театре традиционного искусства "Алатау" пройдет хор-концерт "Ән әлемі" (вход свободный).

В Музее Алматы в честь Международного женского дня откроется творческая выставка казахстанских художников "Лики Востока". В экспозиции будут представлены около 40 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Выставка будет работать до 14 марта ежедневно, кроме понедельника.

7 марта в 10:00 в Центре инновационного творчества по адресу мкр. Шугыла, 347/4, пройдет праздничный спектакль-концерт "Сіздер үшін, махаббатпен" с участием учителей школ района. Также в 15:00 состоится праздничный концерт для жителей района.

А в 15:00 в театре традиционного искусства "Алатау" состоится праздничный музыкальный вечер "Анаға тағзым" (вход свободный).

Кроме того, во всех районах города 8 марта пройдут праздничные концерты. В 11:00 состоится праздничный концерт в Ауэзовском районе на аллее памятников в "Family парк".

В 11:00 пройдет торжественное мероприятие для жительниц Наурызбайского района (адрес мкр. Шугыла, 347).

В 11:00 массовое праздничное мероприятие организуют в Алатауском районе на территории театра традиционного искусства "Алатау".

В 10:00 торжественный концерт состоится в Жетысуском районе на территории районного Арбата по адресу (адрес Айнабулак, 2).

В 11:00 в Алмалинском районе на проспекте Жибек жолы пройдет праздничная концертная программа с участием артистов цирка, актеров театра кукол и звезд казахстанской эстрады.

Также в этот день в 11:00 в парке имени Ганди будет организован мастер-класс по национальным видам спорта, поздравительные трюки балуанов, акробатов и спортсменов ММА, выступления деятелей культуры и искусства, театральные постановки, музыкальные номера и спектакли. Помимо этого, здесь будет представлена ярмарка ремесленников, цветов и выставка книг.

В 11:00 в Турксибском районе в честь Международного женского дня состоится праздничное мероприятие в Доме школьников №6.

В 12:00 в Бостандыкском районе на территории КЦДС "Атакент" в честь праздника будет организована концертная программа с участием аниматоров, артистов эстрады, танцевальных коллективов, фокусников, а также различных шоу. Здесь будет представлена ярмарка ремесленников, цветов, выставка изделий из ручной работы и мастер-класс по гончарному искусству.

В 11:00 в Медеуском районе на территории Дворца школьников также пройдет праздничное мероприятие.

10 марта в 14:00 в Государственном театре кукол пройдет спектакль "Анасын іздеген Мамонт", а в 16:00 "Мама для Мамонтенка".

Ранее акимат Астаны анонсировал праздничную программу в преддверии Международного женского дня. Жители столицы смогут посетить множество концертов и спектаклей.

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