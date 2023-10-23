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Дождь, снег, туман: прогноз погоды в Алматы, Астане и Шымкенте на 24-26 октября

Дождь, снег, туман: прогноз погоды в Алматы, Астане и Шымкенте на 24-26 октября Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 24-26 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

24 октября – переменная облачность, днем небольшие осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.

25 октября – переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10 м/с, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +9+11°С.

26 октября – облачно, осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3+5°С, днем с дальнейшим понижением.

Алматы

24 октября – переменная облачность, ночью дождь, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +14+16°С.

25 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.

26 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +19+21°С.

Шымкент

24 октября – переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +18+20°С.

25 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.

26 октября – переменная облачность, днем дождь. Ветер южный, юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +18+20°С.

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