Первый снег отменяется: обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 24-26 октября

В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня будет тепло и без осадков. Об этом говорится в прогнозе на 24, 25 и 26 октября 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Ранее синоптики прогнозировали, что первый снег в Астане пойдет 26 октября. Прогноз погоды по Астане 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +14+16°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С. 26 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +4+6°С. Прогноз погоды по Алматы 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С. 26 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С. Прогноз погоды по Шымкенту 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +26+28°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С. 26 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.

