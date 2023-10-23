"Кодекс о здоровье народа надо существенно менять": профессор высказалась о правах врачей

Zakon.kz продолжает освещать интересные выступления с прошедшей в Алматы конференции "Статус врача в современном обществе". Среди прочих, в ней приняла участие профессор, доктор бизнес-администрирования Татьяна Иссык.

Вообще, по мнению Татьяны Иссык, в изменениях нуждается не только Кодекс о здоровье народа, но и Налоговый кодекс.

"Мы наблюдаем ситуацию, где налоговые органы считают, что медицинская деятельность может быть только в совокупности, а по отдельности, например, ты занимаешься массажем – это уже не медицинская деятельность. Поэтому корпоративный подоходный налог платите, будьте любезны. Очень много подобных кейсов, когда проблемы испытывают организации, занимающиеся отдельными фрагментами медицины. Им очень хорошо треплют нервы". Татьяна Иссык

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Впрочем, "трепать нервы" медработникам любят еще и пациенты. В этой части спикер поделилась личным воспоминанием из темных, ковидных времен:

"Когда я лечилась от коронавируса, к нам в палату привезли женщину – она была никакая. Но как она кричала на врачей! Нас было семь человек в палате. Я затыкала уши наушниками, старалась ее не слушать. Но она никак не успокаивалась: "Вы мне должны это, должны то". В итоге мы всей палатой с ней поругались, не выдержав. Так она начала писать жалобы на врачей, которые с риском для жизни боролись за наше здоровье. В противовес ей мы всем отделением писали благодарности докторам, чтоб их поддержать. Потому что она вела себя неадекватно, некорректно, у нее отношение к медперсоналу было, будто это обслуга. Мы должны поднять статус врача, и не только на уровне закона. Необходимо правильно воспитывать общество, это должно быть заложено в культуре. Мало спускать законы "сверху", работа должна вестись и "снизу".

Вместе с тем врачей, как, собственно, и всех граждан Казахстана защищает Конституция РК. Поэтому Иссык зачитала выдержки из главного закона, напомнив медикам об их правах.

"В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией". Заметьте, не пациента, а человека, то есть и любого медицинского работника тоже. "Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц". Это важно? Да, у меня есть право на медицинскую помощь, но где написано, что при этом я могу нарушать права врачей? "Каждый имеет право на признание его правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону". Врача сегодня можно ударить, даже убить. А почему? Врач что, должен стоять и смиренно ждать расправы? Нет! Он имеет право на необходимую оборону. Там, где работают камеры, можно доказать, кто первый начал. "Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод". Пора понять, что вы тоже можете защищаться, часть врачей уже стала пользоваться этим правом. "Все равны перед законом и судом". Тут написано, что врачи не равны? Нет, не написано. Никто не может подвергаться дискриминации, а мы видим явную дискриминацию врачей. "Достоинство человека неприкосновенно". Где-то тут написано, что врач исключен из этого списка?", - задала эксперт риторический вопрос, обращаясь к публике.

Она отметила, что большинство "белых халатов" не знакомы с собственными правами и даже не замечают их регулярного ущемления. А СМИ, блогеры и пациенты "забывают" о Статье 77 Конституции, в которой сказано, что "Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда". Вдобавок, по букве Гражданского кодекса, "Никто не имеет право использовать изображение какого-либо лица без его согласия, а в случае его смерти - без согласия наследников".

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В завершение Татьяна Иссык повторила: казахстанское законодательство нуждается в доработке, ведь пока оно видится излишне суровым по отношению к тем, кто спасает жизни.