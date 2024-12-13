В Западно-Казахстанской области открыли ранее перекрытую трассу
Фото: Zakon.kz
13 декабря 2024 года в 08:00 в Западно-Казахстанской области открыли трассу, на которой ранее закрыли движение, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о дороге "Самара-Шымкент", расположенной в поселке Подстепное, на границе Актюбинской области.
Фото: unsplash
Ее протяженность 266-526 км.
Ранее появилась информация, что в Алматинской области за плохие дороги оштрафовали ответственные компании.
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