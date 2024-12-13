#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
522.91
548.85
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
522.91
548.85
5.05
Общество

В Западно-Казахстанской области открыли ранее перекрытую трассу

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 07:56 Фото: Zakon.kz
13 декабря 2024 года в 08:00 в Западно-Казахстанской области открыли трассу, на которой ранее закрыли движение, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о дороге "Самара-Шымкент", расположенной в поселке Подстепное, на границе Актюбинской области.

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 07:56

Фото: unsplash

Ее протяженность 266-526 км.

Ранее появилась информация, что в Алматинской области за плохие дороги оштрафовали ответственные компании.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Жезказганец получил 40 часов общественных работ за потасовку с бывшей женой
Общество
08:28, Сегодня
Жезказганец получил 40 часов общественных работ за потасовку с бывшей женой
Жителя Кокшетау оштрафовали за то, что он не сдал найденные наркотики
Общество
07:44, Сегодня
Жителя Кокшетау оштрафовали за то, что он не сдал найденные наркотики
В Петропавловске выделили средства на дополнительную новогоднюю локацию
Общество
06:00, Сегодня
В Петропавловске выделили средства на дополнительную новогоднюю локацию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: