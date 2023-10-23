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ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 25 октября в Казахстане

ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 25 октября в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Казахстане 25 октября не будут работать ЦОНы и спецЦОНы, сообщает Zakon.kz.
"В связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут принимать граждан 25 октября. ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу 26 октября", –  сообщили в Правительстве для граждан . 

Напомним, что по обычному графику они принимают граждан в будни с 9:00 до 18:00. Дежурные центры работают в будние дни до 20:00, в субботу до 13:00.

16 июня 2022 года на первом заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Чуть позднее, 22 сентября, на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли поправки по вопросам кинематографии, культуры и праздников, предусматривающие возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников. 25 октября 2022 года, впервые после 13-летнего перерыва, казахстанцы отметили государственный праздник – День Республики. 

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Анастасия Стативкина
ЦОН Казахстан
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