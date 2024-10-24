Будут ли работать 25 октября ЦОНы и спецЦОНы

В Казахстане в предстоящую пятницу, 25 октября 2024 года, будут праздновать День Республики. В связи с этим корреспондент Zakon.kz узнал, будут ли в этот день работать центры обслуживания населения, а также спецЦоны.

Подробнее нам на этот вопрос ответили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"В связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные , не будут работать в пятницу, 25 октября. При этом отметим, что суббота, 26 октября, является рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов . Услуги можно будет получить с 09:00 до 13:00", – рассказали в госкорпорации.

В "Правительстве для граждан" напомнили, что ЦОНы в будние дни принимают граждан с 09:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 13:00.

Актуальные адреса дежурных центров обслуживания населения можно посмотреть на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

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Напомним, с 22 октября 2024 года в Казахстане изменился график работы дежурных спецЦОНов.