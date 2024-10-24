Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Будут ли работать 25 октября ЦОНы и спецЦОНы

Будут ли работать 25 октября ЦОНы и спецЦОНы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 10:27 Фото: НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
В Казахстане в предстоящую пятницу, 25 октября 2024 года, будут праздновать День Республики. В связи с этим корреспондент Zakon.kz узнал, будут ли в этот день работать центры обслуживания населения, а также спецЦоны.

Подробнее нам на этот вопрос ответили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"В связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу, 25 октября. При этом отметим, что суббота, 26 октября, является рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Услуги можно будет получить с 09:00 до 13:00", – рассказали в госкорпорации.

В "Правительстве для граждан" напомнили, что ЦОНы в будние дни принимают граждан с 09:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 13:00.

Актуальные адреса дежурных центров обслуживания населения можно посмотреть на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 10:27
В Шымкенте обновлен график работы ЦОНов с 1 октября
, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 10:27

Напомним, с 22 октября 2024 года в Казахстане изменился график работы дежурных спецЦОНов.

Читайте также

Сенат Парламента РК
Сенат ратифицировал соглашение с Узбекистаном об экологическом сотрудничестве
Алматы, прокуратура, блокировка телеграм-каналов, реклама наркотиков
Прокуроры Алматы заблокировали 16 Telegram-каналов
Динара Халдарова
Интересное ЦОН Казахстан Правительство для граждан СпецЦОНы ЦОНы 2024 год Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Полицейский спецсигнал, мигалка, полицейская машина, машина полиции
Теракт на авиационном заводе произошел в Анкаре
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: