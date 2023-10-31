Какие деревья выбрали для осенней посадки в Алматы

В Алматы в рамках осенней посадки высадили уже более 23 тысяч деревьев. В связи с этим секретарь Совета Ассоциации озеленителей Казахстана (АОК) Бибигуль Датхабаева заявила, что осенняя посадка обеспечивает сильный иммунитет саженцам, сообщает Zakon.kz.

Эксперт в сфере ландшафтного дизайна добавила, что благоприятный для весенней посадки деревьев период сократился до критического минимума.

В текущих климатических условиях у озеленителей есть лишь 2-3 недели для высадки растений.

"После зимы почти сразу начинается жаркое лето, растения резко пробуждаются, пускаются в рост, готовятся к цветению. Посадка и пересадка для них в это время является большим стрессом. Если не уложиться в отведенные сжатые сроки, то появляется риск выпада большого количества деревьев, особенно когда речь идет о посадке в масштабах города. Осенью стресс намного меньше, растение уже входит в состояние "покоя" и ему остается только "проснуться" весной, конечно, при условии, что были соблюдены все агротехнические нормы и правила". Бибигуль Датхабаева

Ландшафтный дизайнер также отметила, что для осенней посадки подходят многие виды деревьев.

Озеленители высаживают вязы, дубы, клены, ясени, тополя, катальпы, березы, акации, ели и плодовые (яблони, вишни, груши, абрикосы).

"Перечисленные виды устойчивы к городским условиям, зимостойки, относительно неприхотливы. Они давно используются в озеленении южной столицы и сформировали ее исторический зеленый облик". Бибигуль Датхабаева

Кроме того, эксперт пояснила, что работы по озеленению должны идти согласно темпам роста самого города.

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Всего, по данным городского акимата, в 2023 году в Алматы запланирована посадка 320 тыс. деревьев, 20 тыс. из которых были высажены весной, 300 тыс. – осенью.