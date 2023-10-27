Токаев посетил музей, где ему рассказали об отце
В двухэтажном здании общей площадью 2520 квадратных метров выставлено около 350 экспонатов, связанных с историей края.
Фото: akorda.kz
Глава государства был ознакомлен с археологическими артефактами и этнографическими реликвиями музея.
Фото: akorda.kz
Ему также представили малоизвестные сведения об истории Каратальского района, о писателе Кемеле Токаеве, народной артистке Казахской ССР Бикен Римовой, поэтах-жырау, биях- ораторах и заслуженных деятелях страны, которые были выходцами этого края.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
На встрече с представителями местной интеллигенции в музее президент указал на необходимость пополнения музейного фонда экспонатами, а также на важность таких культурных объектов для развития общества.
Глава государства 26 октября прибыл с рабочей поездкой в Жетысускую область.