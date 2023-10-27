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Токаев посетил школу имени своего отца

Токаев посетил школу имени своего отца Фото: akorda.kz
27 октября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел социальные объекты Уштобе, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь, как отмечено на сайте Акорды, президент ознакомился с работой Гуманитарного колледжа Уштобе с общежитием на 30 мест, который был введен в эксплуатацию в текущем году.

Новое учебное заведение ведет подготовку по специальностям "Дошкольное воспитание и обучение", "Педагогика и методика начального образования".

Токаев посетил школу имени своего отца

Фото: akorda.kz

Также отмечено, что в колледже функционируют 17 современных аудиторий, конференц- и спортивные залы, медицинский кабинет, столовая и буфет. Образовательное учреждение оборудовано в соответствии с требованиями инклюзивной среды, для людей с особыми потребностями здесь установлены пандус и лифт.

Затем глава государства посетил среднюю школу в Уштобе.

Школа была построена в 1963 году, а в 1996 году ей было присвоено имя писателя Кемеля Токаева.

Токаев посетил школу имени своего отца

Фото: akorda.kz

Также президенту показали кабинет-музей Кемеля Токаева, где выставлены произведения писателя и его личные предметы.

Токаев посетил школу имени своего отца

Фото: akorda.kz

В заключении Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с врачебной амбулаторией, введенной в эксплуатацию в этом году. Учреждение может принимать 50 человек в одну смену.

Токаев посетил школу имени своего отца

Фото: akorda.kz

Для пациентов работают кабинеты стационара, физиотерапии, процедурный, прививочный, гинекологии и другие, оказывающие медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что Токаев посетил музей, где ему рассказали об отце.

Стоит отметить, что глава государства второй день находится в Жетысуской области с рабочим визитом.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Уштобе
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