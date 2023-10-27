В Алматы ограничат движение по Бурундайскому шоссе
Фото: Zakon.kz
С 28 по 30 октября в Алматы ограничат движение по Бурундайскому шоссе для завершения прокладки водопроводных сетей, сообщает Zakon.kz.
Движение для автомобилей планируется перекрыть в обе стороны в Алатауском районе от улицы Барыс до ул. Жаужурек.
"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время восстановления асфальтобетонного покрытия. Таким образом, будет завершена прокладка 3,8 км сетей водопровода и 4,6 км канализационной сети. Всего проектом будут охвачены 2,5 тыс. жителей Алатауского района, которые будут подключены к центральному водоснабжению. Ранее они пользовались услугами частной компании", – рассказали в акимате Алматы.
Жителей города просят отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.
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