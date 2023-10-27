В Алматы ограничат движение по Бурундайскому шоссе

Фото: Zakon.kz

С 28 по 30 октября в Алматы ограничат движение по Бурундайскому шоссе для завершения прокладки водопроводных сетей, сообщает Zakon.kz.

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