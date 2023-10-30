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За 12 лет население Казахстана выросло на 20%

За 12 лет население Казахстана выросло на 20% Фото: пресс-служба акимата Алматы
На сколько процентов выросла численность населения Казахстана за 12 лет – с 2009 по 2021 год, рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Как следует из окончательных итогов "Переписи населения 2021 года", опубликованных на сайте stat.gov.kz, численность казахстанцев с 2009 года выросла на 20%.

"С прошлой переписи 2009 года население Казахстана выросло на 20%. Так, численность населения, согласно итогам переписи по состоянию на 1 сентября 2021 года, составила 19 186 015 человек".Бюро национальной статистики

В трех регионах население превысило 2 млн человек:

  • Алматинская область – 2 146 576,
  • Туркестанская область – 2 054 021,
  • Алматы – 2 030 285.

При этом, как отметили в Бюро нацстатистики, в межпереписной период самый большой прирост населения наблюдается:

  • в Астане – в два раза (с 613 тыс. до 1234 тыс. человек),
  • в Шымкенте – в 1,5 раза (с 730 тыс. до 1112,4 тыс. человек),
  • в Мангистауской области – в 1,5 раза (с 485 тыс. до 735 тыс. человек).

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