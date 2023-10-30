Население Астаны удвоилось за 12 лет

Согласно данным переписи населения, опубликованным Бюро национальной статистики, численность населения Астаны за последние 12 лет выросла вдвое, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Бюро национальной статистики 30 октября, перепись населения показала: Казахстан быстро урбанизируется. Доля горожан в республике выросла на пять процентных пунктов – с 56,1% до 61,2%. Городское население увеличилось более чем на 2,7 млн человек. Особенно заметен его рост в городах республиканского значения.

"В Астане на момент переписи проживало 1,23 млн граждан, население столицы за 12 лет выросло в два раза. В Алматы численность населения составила 2,03 млн человек, жителей мегаполиса стало больше на 580,6 тыс. человек. Население города Шымкент составило 1,1 млн жителей и выросло на 381,6 тыс. человек", – сообщили в статистическом ведомстве.

Самым урбанизированным регионом Казахстана оказалась Карагандинская область, где доля городских жителей составила 80% (более 1 млн человек). За последние 12 лет сильнее всего выросло число горожан в шести областях: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской.

Между тем ранее сообщалось, что три казахстанских города могут превратиться в села.