Программа повышения доходов: в актюбинском центре "Бақытты отбасы" учат, как заработать деньги

В Актобе действует центр "Бақытты отбасы", который открылся 22 ноября 2021 года. Как здесь помогают семьям в трудной жизненной ситуации, узнал корреспондент Zakon.kz.

Главной задачей КГУ является оказание помощи семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.



"В нашем центре пять отделов. Когда приходят мужчина или женщина, сотрудник фиксирует. Женщинам в декрете с хорошими жизненными условиями не оказывают помощь. Сначала человек попадает в отдел мониторинга, где определяют, какая у них жизненная ситуация. Если человек ищет работу, но нет образования, помогают с курсами. Дальше определяют его путь и алгоритм действий специалистов. Помогают не только женщинам, но и отцам, бабушкам, детям - центр рассчитан на всех, кто находится в ТЖС", - отметила руководитель отдела внутренней политики Актобе Ботагоз Бисенова.

Помогают семьям специалисты центра по многим направлениям. При центре действуют курсы кройки и шитья, флористики, визажиста, кондитера. Здесь можно научиться также детскому и взрослому массажу. Обучающиеся постигают и азы финансовой грамотности.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Кроме того, сегодня на рынке труда востребованы специалисты SMM, и в центре учат тому, как продвигать свой товар через социальные сети - для этого работает отдел "Медиа". А в кабинете "Кербез" женщин учат, как ухаживать за собой, делать макияж, прически, заниматься физкультурой. На базе центра открыт бесплатный фитнес-зал, где йогой занимаются, которые воспитывают детей с инвалидностью.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Все курсы бесплатные, длительностью от недели до месяца. После учебы вручаются сертификаты, с помощью которых можно трудоустроиться. Особенно востребованы курсы флористов, кондитеров, массажистов, швей.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

К примеру, мать 2 детей, 36-летняя Жанат Куандыкова, говорит, что зарегистрировалась на курсы в мае 2023 года, посещать начала с июня. За короткое время мать-одиночка, которая оказалась в нелегкой жизненной ситуации, научилась массажу, шитью и кройке, прошла курс финансовой грамотности, в частности, обучилась тому, как открыть и вести ИП. Вдобавок к этому Жанат получила специальность кондитера, сейчас она делает булочки на дому и массаж взрослым, что приносит ей стабильный доход. Женщина рада, что в Актобе есть такой центр, о котором она узнала от знакомых.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

"Очень много пользы от центра, он нужен. Для тех, кто хочет работать, у кого есть желание – центр предоставляет все условия для этого. Помимо того, что сама обучилась сразу нескольким нужным специальностям, сейчас вожу своего 5 летнего ребенка к логопеду, который работает тут же в центре. Раньше он не мог имя свое произносить, были проблемы с речью, а сейчас начал внятно разговаривать", с радостью делится впечатлениями Жанат.

С мальчиком занимается квалифицированный логопед-психолог Зульфия Абдолдинова. По ее словам, открытие кабинета логопеда стала большой поддержкой семей, которые из-за отсутствия финансов не могут водить в частные кабинеты детей.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

"Частный логопед берет 6-7 тысяч тенге за прием. А здесь все бесплатно. По просьбе мам открыли курс дефектолога. На сегодня 24 ребенка зарегистрировались. Это дети из социально уязвимых слоев населения. Сейчас много детей с задержкой речевого развития. С каждым работаем индивидуально, в зависимости от возраста. Длительность курса зависит от существующих проблем", - рассказала Зульфия Абдолдинова.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

При центре "Бақытты отбасы" работает юридический отдел, где оказывается юридическая помощь.

"Сейчас много мам, которые не могут работать, так как из-за большой закредитованности у них закрыты все счета. Поэтому у них дома начинаются скандалы. Немногие мамы знают, что по закону нельзя, чтобы все счета были закрыты, какой-то один счет он должен быть открытым. У нас есть юридический отдел, он полностью ведет наших подопечных по проблемным вопросам. Специалисты ведут судебные процессы, помогают написать исковое заявление, они ходят к судебному исполнителю, открывают счета мамам, которых блокируют незаконно. У одной женщины были закрыты 8 счетов, не могла устроиться на работу, так как все деньги забирали. Она написала заявление, мы ее устроили на работу, справку с этой работы отнесли к судоисполнителю, и он открыл заработный счет. Если очень много задолженностей перед банками, то наши подопечные со специалистами идут в банк и составляют новый график. Самая главная проблема такая - много кредитов у людей". руководитель отдела внутренней политики Ботагоз Бисенова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

По словам юриста центра Ирины Геринг, в день к ним обращаются в среднем по 10 человек.

"Мы сразу смотрим кредитную историю, изучаем все исполнительные надписи, по возможности отменяем их. Стараемся этих женщин вывести на новый график, то есть составляем медиативное соглашение с финансовыми организациями. Если нет возможности договориться с банками, договариваемся с судебниками, мы с ними в контакте. По закону, если человек устраивается на работу, если это зарплата, он берет справку о том, что он получает зарплату на этот счет - по закону не более 50% удерживается с зарплаты". Ирина Геринг, юрист центра

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Центр активно сотрудничает с бизнесменами города, которые на базе своих компаний проводят практические занятия с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации, и часто трудоустраивают их уже в качестве работников. Такая работа помогает людям снова наладить свою жизнь, научиться зарабатывать, повышать доходы и содержать своих детей.

